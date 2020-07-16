Вбивство Шеремета: суд залишив під вартою Юлію Кузьменко

Юрій Сергієнко Розслідування 01:55, 17.07.2020

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід волонтерці та лікарці Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це у Facebook повідомив її адвокат Тарас Безпалий. Жінку залишили під вартою до 13 вересня.

"Очікувано. Тримання під вартою до 13 вересня 2020 року Юлії Кузьменко. Відсутність мужності, кваліфікації, здорового глузду", – прокоментував рішення адвокат.

Facebook Тараса Беспалого

Нагадаємо, що 13 липня запобіжний захід у вигляді утримання під вартою продовжили Андрію Антоненку. Третій підозрюваній Яні Дугарь його пом'якшили.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

  • 12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

  • Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) було висунуто музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster), волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко. Волонтерку й військову медсестру Яну Дугарь запідозрили в тому, що перед убивством Шеремета вона проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження неподалік від місця злочину.

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Росія повинна взяти відповідальність за вбивство військового медика на Донбасі, – ЄС

Зеленський виступив із трибуни перед Радою та президентами України

Піщанська очолила АМКУ: в яких скандалах замішана

Академік Юхновський закликав Зеленського вчити українську та співпрацювати з Порошенком

На Донбасі скоєно воєнний злочин, Зеленський промовчав, – Мирослав Гай