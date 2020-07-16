Вбивство Шеремета: суд залишив під вартою Юлію Кузьменко
Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід волонтерці та лікарці Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Про це у Facebook повідомив її адвокат Тарас Безпалий. Жінку залишили під вартою до 13 вересня.
"Очікувано. Тримання під вартою до 13 вересня 2020 року Юлії Кузьменко. Відсутність мужності, кваліфікації, здорового глузду", – прокоментував рішення адвокат.
Нагадаємо, що 13 липня запобіжний захід у вигляді утримання під вартою продовжили Андрію Антоненку. Третій підозрюваній Яні Дугарь його пом'якшили.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.
12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.
Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) було висунуто музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster), волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко. Волонтерку й військову медсестру Яну Дугарь запідозрили в тому, що перед убивством Шеремета вона проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження неподалік від місця злочину.