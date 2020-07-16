Вбивство Шеремета: суд залишив під вартою Юлію Кузьменко

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід волонтерці та лікарці Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це у Facebook повідомив її адвокат Тарас Безпалий. Жінку залишили під вартою до 13 вересня.

"Очікувано. Тримання під вартою до 13 вересня 2020 року Юлії Кузьменко. Відсутність мужності, кваліфікації, здорового глузду", – прокоментував рішення адвокат.

Facebook Тараса Беспалого

Нагадаємо, що 13 липня запобіжний захід у вигляді утримання під вартою продовжили Андрію Антоненку. Третій підозрюваній Яні Дугарь його пом'якшили.

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