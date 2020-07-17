МоваЯзык

Топтеми:

Вбивство Шеремета: суд залишив під вартою Юлію Кузьменко

Юрій Сергієнко
Розслідування
618
Юлію Кузьменко залишили під вартою

Юлію Кузьменко залишили під вартою. фото 24tv.ua.

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід волонтерці та лікарці Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це у Facebook повідомив її адвокат Тарас Безпалий. Жінку залишили під вартою до 13 вересня.

"Очікувано. Тримання під вартою до 13 вересня 2020 року Юлії Кузьменко. Відсутність мужності, кваліфікації, здорового глузду", – прокоментував рішення адвокат.

Facebook Тараса Беспалого

Facebook Тараса Беспалого

Нагадаємо, що 13 липня запобіжний захід у вигляді утримання під вартою продовжили Андрію Антоненку. Третій підозрюваній Яні Дугарь його пом'якшили.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

  • 12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

  • Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) було висунуто музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster), волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко. Волонтерку й військову медсестру Яну Дугарь запідозрили в тому, що перед убивством Шеремета вона проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження неподалік від місця злочину.

УкраїнаВбивство Павла ШереметаЮлія Кузьменко
Поділитися в Facebook
  2. Розслідування