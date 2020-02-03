Вбивство Шеремета: суд виніс рішення щодо арешту Кузьменко

Печерський суд Києва в понеділок, 3 лютого, залишив під вартою підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета волонтерку і лікарку Юлію Кузьменко.

Минулого разу розгляд перенесли для вивчення нових матеріалів і для виклику свідків. У новому судовому засіданні запобіжний захід залишили без змін (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Суд допитав свідків, які підтвердили алібі Кузьменко. Її мати розповіла вже озвучену в суді інформацію про те, як Юлія з колишнім чоловіком Дмитром зустрічали її, її чоловіка і внука (сина Юлії) в аеропорту, як після цього всі поїхали по домівках і каже, що наступного дня Кузьменко також була вдома. Підтвердила мати і той факт, що тоді – і аж до розлучення в 2018 році – колишнє подружжя жило разом.

Колишній чоловік підозрюваної підтвердив дані.

Виступив також ветеран АТО Володимир Ульянов (Марат) – із ним Кузьменко вела розмову про "Гради" і раніше він вже заявляв, що бесіда була про неготовність України до такого сценарію.

Суддю аргументи сторони захисту не переконали.

При цьому, на вечір 3 лютого раптово призначили нові судові засідання і стосовно інших підозрюваних: Яни Дугарь і Андрія Антоненка (на 19:30 та 20:30), що стало сюрпризом для адвокатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він був, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним керуванням.

12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру і воїну АТО Андрію Антоненку (Riffmaster); волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко; волонтерці й військовій медсестрі Яні Дугарь.

За рішенням суду, Дугарь відправили під домашній арешт. 24 січня його замінили нічним домашнім арештом. Кузьменко та Антоненка взяли під варту до 8 лютого.

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