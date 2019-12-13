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13 грудня • оновлено в 17:38
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Вбивство Шеремета: суд ухвалює рішення щодо другої підозрюваної

2.2т
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У п'ятницю, 13 грудня, Печерський районний суду Києва приймає рішення щодо підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета лікаря і волонтера Юлії Кузьменко.

Судове засідання вів суддя Сергій Вовк, проте на вимогу сторони захисту він прийняв самовідвід. Адвокат Влад Довбуш аргументував тим, що саме Вовк давав дозвіл на обшук авто Кузьменко та її затримання. Юрист зазначив, що суддя може бути упередженим в розгляді справ.

Також адвокат підкреслив, що суддя Вовк відмовився заслухати показання свідків – директора Науково-практичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я, де працює Кузьменко, і її колишнього чоловіка.

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Відзначимо, що суддя Сергій Вовк має скандальну репутацію. Це саме він у 2012 році оголошував вирок екс-генпроекрору Юрію Луценку. Також Вовк головував в колегії суддів, яка засудила до п'яти років колишнього в.о міністра оборони Валерія Іващенка.

Також суддю Вовка намагалися притягнути до кримінальної відповідальності та позбавляли суддівської недоторканності.

Сергій Вовк

Сергій Вовк

Станом на 16:30 судове засідання не продовжено, новий суддя невідомий.

Юлія Кузьменко

Юлія Кузьменко

Країна

Юлія Кузьменко

Юлія Кузьменко

Скріншот

Юлія Кузьменко

Юлія Кузьменко

Скріншот

Раніше суд відправив підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яну Дугаров під домашній арешт.

Як писав OBOZREVATEL :

  • 12 грудня поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Павла Шеремета. За їхньою версією, це Андрій Антоненко, вокаліст музичної групи військово-патріотичного спрямування, військовий ССО ВСУ; Юлія Кузьменко, волонтер, заввідділу рентгенографії, працює в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії; волонтер Яна Дугаров.

  • Також правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи.

  • Також слідство вказує, що група хотіла вчинити теракти в Києві. Медик Юлія Кузьменко нібито пропонувала із залученням військових обстріляти столицю з артилерії.

  • Хто замовник всього цього – поки невідомо. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців довести справу до кінця.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Павло Шеремет Юлія Кузьменко Сергій Вовк
Місце
Україна Київ
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
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