Вбивство Шеремета: суд виніс нове рішення щодо Антоненка

Підозрюваного в убивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка в понеділок, 23 грудня, залишили під вартою.

Фігуранту гучного розслідування відмовили у задоволенні апеляційної скарги (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Захист просив скасувати рішення суду першої інстанції і призначити Антоненку запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, посилаючись на недостатність доказів його причетності до вбивства Шеремета і на те, що чоловік утримує двох неповнолітніх дітей.

Антоненка залишили під вартою Букви

Антоненка залишили під вартою Букви

Прокуратура просила залишити запобіжний захід без змін. При цьому п'ять осіб висловили готовність взяти підозрюваного на поруки.

Суд у результаті постановив залишити Антоненка під вартою до 8 лютого 2020 року. Після того, як суддя озвучив рішення, в залі пролунали крики "Ганьба!"

Зазначимо, однією з причин, з якої Антоненка залишили під арештом, стали нові докази проти нього – поліція з'ясувала, що для підриву авто журналіста Павла Шеремета використовувалася речовина, аналогічна тій, залишки якої поліція знайшла у вилученій міні в Антоненка.

Антоненка залишили під вартою Букви

Антоненка залишили під вартою Букви

Антоненка залишили під вартою Букви

Антоненка залишили під вартою Букви

Антоненка залишили під вартою Букви

Антоненка залишили під вартою Букви

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Поліція назвала підозрюваних в організації вбивства: Андрія Антоненка (вокаліст музичного гурту військово-патріотичного спрямування, військовослужбовець ССО ЗСУ); Юлію Кузьменко (волонтерка, завідувачка відділенням рентгенографії, працює в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії) та волонтерку Яну Дугарь.

Їм висунуто звинувачення за ст. 115 КК (Умисне вбивство).

Українські правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи.

У будинку Антоненка знайшли предмет, схожий на міну.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!