Вбивство Шеремета: суд продовжив арешт Антоненко
Суд продовжив арешт Андрію Антоненко.
Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід ветерану АТО Андрію Антоненко, підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Його залишили під вартою в СІЗО ще на два місяці. Про це повідомляє РБК-Україна за результатами засідання суду.
Відзначається, що сторона звинувачення клопотала про продовження запобіжного заходу ще на 2 місяці. Під час засідання в ніч на 17 липня суд підтримав це клопотання.
Як писав OBOZREVATEL раніше, суд залишив під вартою підозрювану у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлію Кузьменко.
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