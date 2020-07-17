Вбивство Шеремета: суд продовжив арешт Антоненко

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід ветерану АТО Андрію Антоненко, підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Його залишили під вартою в СІЗО ще на два місяці. Про це повідомляє РБК-Україна за результатами засідання суду.

Відзначається, що сторона звинувачення клопотала про продовження запобіжного заходу ще на 2 місяці. Під час засідання в ніч на 17 липня суд підтримав це клопотання.

Як писав OBOZREVATEL раніше, суд залишив під вартою підозрювану у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлію Кузьменко.