Вбивство Шеремета: слідство озвучило невідомі раніше докази

Масштабна поліцейська фальсифікація чи віртуозне розслідування, яке зачепило багатьох і зазіхнуло на святе? Пошуки вбивць відомого журналіста Павла Шеремета впродовж всього перебігу розслідування отримували кардинально протилежні оцінки. Однак переважно воно провокувало звинувачення на адресу поліції. Спершу – за надто повільне слідство і відсутність бодай якихось результатів. Потім – через те, що результати і підозрювані таки з’явилися.

У грудні 2019 року за підозрою у причетності до вбивства Павла Шеремета були затримані волонтер та дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко, військова медсестра Яна Дугар та музикант Андрій Антоненко. Звістка про ці гучні затримання сколихнула і обурила суспільство. А терміново скликана прес-конференція за участі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Руслана Рябошапки і навіть самого президента України Володимира Зеленського породила більше запитань, ніж дала відповідей, і стала потужним джерелом мемів.

Запитання та білі плями у оприлюдненій інформації щодо ходу розслідування. Десятки судових засідань по кожному з підозрюваних. Сотні публікацій, присвячених найгучнішій справі останніх років. І тисячі звинувачень на адресу правоохоронців, слідчих, експертів, дотичних до розслідування. Аж поки правоохоронці не вирішили привідкрити карти і дати відповіді на найгостріші питання і звинувачення.

У документальному фільмі, знятому режисеркою Єлизаветою Татариновою у співпраці з Національною поліцією нема відповідей на запитання, хто ж вбив Павла Шеремета. Цю відповідь слідству і суспільству ще належить знайти. Однак тут є покрокова розповідь про те, як проходило розслідування, чому слідчі приходили до тих чи інших висновків, як у поле зору слідства потрапили ті, кого сьогодні підняли на прапори невинно ув’язнених. У фільмі також розкриваються раніше невідомі аргументи, докази та висновки розслідування, які здатні змусити замислитися навіть тих, хто до цього був категорично переконаний у непричетності Дугар, Антоненка та Кузьменко до цього цинічного вбивства.

Пропонуємо ознайомитися зі стрічкою Татаринової – і спробувати самостійно розставити розділові знаки у одвічній фразі "Звинуватити не можна виправдати". Адже за численними суперечками, спекуляціями та політичними протистояннями у цій історії загубилося головне: необхідність знайти і покарати справжніх вбивць. Ким би вони не були.

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