Міну ховали під виглядом роутера: поліція оприлюднила нові деталі про підозрюваного у вбивстві Шеремета. Відео

У поліції розповіли подробиці про міну, яку вилучили в будинку підозрюваного в убивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка.

Пресслужба Національної поліції підтвердила, що чоловік просив перед обшуком брата своєї дружини утилізувати боєприпас (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Поліцейські встановили хронологію подій: скориставшись своїм правом зателефонувати адвокату, Антоненко о 15:10 надіслав повідомлення невідомій особі з проханням забрати пакет у шафі, о 15:12 написав пост у соціальній мережі про своє затримання, а о 15:14 подзвонив родичеві, щоб переконатися, що він забрав річ із квартири.

Вбивство Шеремета: поліція розкрила деталі про міну в будинку Антоненка 24 канал

"13 грудня 2019 слідчі провели невідкладні слідчі дії. В результаті під час обшуку в офісі, який розташований на першому поверсі будинку, де жив підозрюваний, виявили предмет, схожий на протипіхотну міну МОН-50", – сказано в повідомленні.

Очевидці в своїх поясненнях вказали, що сусід із третього поверху (брат дружини Антоненко, який проживає разом із ним) залишив на зберігання предмет, назвавши його роутером. Зазначений предмет був захований у купюроприймач терміналу.

Міна, вилучена у Антоненка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше оперативники встановили, що Антоненко попросив друга "терміново винести з квартири зелену річ", що лежала в його шафі. Це виявилася міна. Пізніше наявність боєприпасу підтвердив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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