Начальник Управління нагляду за дотриманням законів Національною поліцією України ГПУ Олександр Лукашенко, який погодив підозри у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, нібито не пройшов атестацію.

Інформацію оприлюднив ресурс Naspravdi.Today. При цьому офіційного підтвердження поки не надходило.

Так, припускають, що Лукашенко міг підписати підозри фігурантам під загрозою звільнення, оскільки три роки розслідування практично стояло на місці. Крім того, майже всі інші прокурори у справі були звільнені.

Вбивство Шеремета: у справі назрів скандал через прокурора kp.ua

11 грудня Лукашенко повинен був проходити третій етап атестації, однак перевірку перенесли через затримання Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

У четвер, 19 грудня, атестація все ж відбулася і, за даними журналістів, не привела до успішного результату.

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