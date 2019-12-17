Головна Новини
18 грудня • оновлено в 02:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Вбивство Шеремета: поліція звернулася до ЗМІ через "неоднозначну" експертизу

1.2т
Читати матеріал російською

Поліція закликала ЗМІ утриматися від спотворення інформації і поширення недостовірних даних щодо розслідування справи журналіста Павла Шеремета.

З таким зверненням пресслужба правоохоронців виступила після того, як журналісти "Слідство.Інфо" заявили, що докази щодо підозрюваних є непереконливими, а результати експертизи неоднозначними.

"Інформація про невідповідність результатів проведених експертиз не відповідає дійсності. Національна поліція закликає сторони кримінального процесу, журналістів і громадськість не спотворювати озвучену раніше офіційну інформацію про розслідування цього резонансного вбивства", – сказано в повідомленні.

Новини
"Все на руках!" Адвокат заявив про алібі підозрюваної у справі Шеремета

Поліцейські відзначили, що стороні захисту надали дозвіл на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в частині, яка не зашкодить досудовому розслідуванню.

вбивство Шеремета

вбивство Шеремета

колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Поліція назвала підозрюваних в організації вбивства. Виходить ціла організована група: Андрій Антоненко, вокаліст музичного гурту військово-патріотичного спрямування; Юлія Кузьменко, волонтерка, завідувачка відділенням рентгенографії; працює в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії; волонтерка Яна Дугарь.

  • Їм висунуте звинувачення за ст. 115 (Умисне вбивство).

  • Українські правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи. Вони нібито обговорювали можливість викрадення дітей скандальної волонтерки Марусі Звіробій. Вони хотіли вдатися до цього для дестабілізації ситуації та відволікання уваги від розслідування, а також створення сакральної жертви.

  • Також слідство зазначає, що група хотіла вчинити теракти у Києві. Медичка Юлія Кузьменко пропонувала із залученням військових обстріляти столицю з артилерії.

  • Хто замовник усього цього – поки невідомо. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців довести справу до кінця.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Вбивство Павла Шеремета" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вбивство Павла Шеремета
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
10
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ешта Дядя
Ешта Дядя
Однозначно,РАКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В МУЛЯКЕ!Д.Б.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
bregovich mark
bregovich mark
Кажется не дадут иуде отработать 30 серебренников.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ешта Дядя
Ешта Дядя
bregovich mark, как обычно тэрорысты обстрилялы сами себе,и это до сих пор лезет,кого то понятно,прицепят за анус,хрен отвертится,с*ка,это что ж должно бы ть внутри у этих свех людей?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги