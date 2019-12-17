Поліція закликала ЗМІ утриматися від спотворення інформації і поширення недостовірних даних щодо розслідування справи журналіста Павла Шеремета.

З таким зверненням пресслужба правоохоронців виступила після того, як журналісти "Слідство.Інфо" заявили, що докази щодо підозрюваних є непереконливими, а результати експертизи неоднозначними.

"Інформація про невідповідність результатів проведених експертиз не відповідає дійсності. Національна поліція закликає сторони кримінального процесу, журналістів і громадськість не спотворювати озвучену раніше офіційну інформацію про розслідування цього резонансного вбивства", – сказано в повідомленні.

Поліцейські відзначили, що стороні захисту надали дозвіл на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в частині, яка не зашкодить досудовому розслідуванню.

вбивство Шеремета колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Поліція назвала підозрюваних в організації вбивства. Виходить ціла організована група: Андрій Антоненко, вокаліст музичного гурту військово-патріотичного спрямування; Юлія Кузьменко, волонтерка, завідувачка відділенням рентгенографії; працює в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії; волонтерка Яна Дугарь.

Їм висунуте звинувачення за ст. 115 (Умисне вбивство).

Українські правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи. Вони нібито обговорювали можливість викрадення дітей скандальної волонтерки Марусі Звіробій. Вони хотіли вдатися до цього для дестабілізації ситуації та відволікання уваги від розслідування, а також створення сакральної жертви.

Також слідство зазначає, що група хотіла вчинити теракти у Києві. Медичка Юлія Кузьменко пропонувала із залученням військових обстріляти столицю з артилерії.

Хто замовник усього цього – поки невідомо. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців довести справу до кінця.

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