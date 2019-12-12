Вбивство Шеремета: поліція затримала підозрюваних

Національна поліція України затримала підозрюваних вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це на своїй сторінці у Facebook 12 грудня повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Щойно Нацполіція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовані підозри фігурантам справи про вбивство Павла Шеремета. Це підсумок дуже складної та наполегливої роботи справжніх фахівців і важливий крок до повного розкриття справи!" – написав міністр.

Він додав, що у справі про вбивство Шеремета йдуть активні слідчі дії, і суд незабаром обере підозрюваним міри запобіжного заходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 листопада співробітники МВС нагрянули з обшуками до ветерана АТО Інни Грищенко та її чоловіка, учасника боїв за ДАП Владислава Грищенка "Бучі".

Інну Грищенко взяли під варту на 60 діб.

Пізніше з'явилася інформація про те, що в ГПУ нібито на 90% впевнені в причетності до вбивства Шеремета добровольців.

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