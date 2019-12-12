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12 грудня • оновлено в 15:46
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Вікторія Довгань
Вікторія Довгань

Вбивство Шеремета: поліція затримала підозрюваних

3.1т
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Національна поліція України затримала підозрюваних вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це на своїй сторінці у Facebook 12 грудня повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Щойно Нацполіція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовані підозри фігурантам справи про вбивство Павла Шеремета. Це підсумок дуже складної та наполегливої роботи справжніх фахівців і важливий крок до повного розкриття справи!" – написав міністр.

Він додав, що у справі про вбивство Шеремета йдуть активні слідчі дії, і суд незабаром обере підозрюваним міри запобіжного заходу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 5 листопада співробітники МВС нагрянули з обшуками до ветерана АТО Інни Грищенко та її чоловіка, учасника боїв за ДАП Владислава Грищенка "Бучі".

  • Інну Грищенко взяли під варту на 60 діб.

  • Пізніше з'явилася інформація про те, що в ГПУ нібито на 90% впевнені в причетності до вбивства Шеремета добровольців.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна Київ
Тег
Національна поліція України
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van Dijk Max
van Dijk Max
уже знаем , ет ручки кремля
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Что очень похоже на утку, или нашли на кого повесить! Думаю постараются повесить на АТОшников, потом легче будет репрессии проводить, посмотрим...
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Коскин Александр
Коскин Александр
Це провокація тодішньої влади. І українських нациків.
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