Вбивство Шеремета: Піскун назвав помилку слідства

Розслідування резонансного вбивства журналіста Павла Шеремета зайшло в глухий кут, оскільки слідчі вже три роки не можуть встановити мотив злочину.

Про це розповів в ефірі ObozTV колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун. За словами екс-глави ГПУ, досі незрозуміло, кому "наступив на мозоль" загиблий журналіст.

На запитання, хто замовив Шеремета, Піскун відповів: "Давайте спочатку дізнаємося, хто його вбив, потім будемо дізнаватися, хто його замовив. Справа Шеремета взагалі непроста. Тут не можна сказати, що він вийшов із дому і йому цеглина впала на голову. До автомобіля була прикріплена міна, вона вибухнула. Це був професійний пристрій, зроблено це було професіоналами".

"Мотив ніхто не може дізнатися. Якби був відомий мотив, знайшли б убивцю – ось у чому проблема", – пояснив він.

На думку екс-глави ГПУ, в ситуації, що склалася, винні "і професійні виконавці, і непрофесійні слідчі".

"Слабо працюють щодо його зв'язків. Потрібно відпрацьовувати і білоруські, і російські, й українські, і європейські зв'язки. Треба переглянути все його життя, подивитися, кому він наступив на мозоль, кому стало боляче", – вважає Піскун.

tvc.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Його автомобіль підірвали міною з дистанційним керуванням.

Пізніше журналісти встановили, що в ніч перед вбивством біля будинку Шеремета перебував співробітник СБУ Ігор Устименко. У спецслужбі заперечили, що ця людина давно у них не працює.

Поліція засекретила частину матеріалів у справі Шеремета.

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