ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Вбивство Шеремета: Піскун назвав помилку слідства

1.5тЧитати матеріал російською

Розслідування резонансного вбивства журналіста Павла Шеремета зайшло в глухий кут, оскільки слідчі вже три роки не можуть встановити мотив злочину.

Про це розповів в ефірі ObozTV колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун. За словами екс-глави ГПУ, досі незрозуміло, кому "наступив на мозоль" загиблий журналіст.

На запитання, хто замовив Шеремета, Піскун відповів: "Давайте спочатку дізнаємося, хто його вбив, потім будемо дізнаватися, хто його замовив. Справа Шеремета взагалі непроста. Тут не можна сказати, що він вийшов із дому і йому цеглина впала на голову. До автомобіля була прикріплена міна, вона вибухнула. Це був професійний пристрій, зроблено це було професіоналами".

"Мотив ніхто не може дізнатися. Якби був відомий мотив, знайшли б убивцю – ось у чому проблема", – пояснив він.

Новини
Є "ниточка": Луценко розповів про розслідування справи Шеремета

На думку екс-глави ГПУ, в ситуації, що склалася, винні "і професійні виконавці, і непрофесійні слідчі".

"Слабо працюють щодо його зв'язків. Потрібно відпрацьовувати і білоруські, і російські, й українські, і європейські зв'язки. Треба переглянути все його життя, подивитися, кому він наступив на мозоль, кому стало боляче", – вважає Піскун.

Вбивство Шеремета: Піскун назвав помилку слідства

tvc.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Його автомобіль підірвали міною з дистанційним керуванням.

Пізніше журналісти встановили, що в ніч перед вбивством біля будинку Шеремета перебував співробітник СБУ Ігор Устименко. У спецслужбі заперечили, що ця людина давно у них не працює.

Поліція засекретила частину матеріалів у справі Шеремета.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVВбивство Павла Шеремета
Особи
Павло ШереметСвятослав Піскун
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Рукакремля уже не видна ? Может за жопу СБУшников взять и потянуть эту ниточку ?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

op-