Суд залишив під арештом підозрювану у вбивстві Шеремета Кузьменко

Підозрювану в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Юлію Кузьменко залишили під арештом до 30 травня 2020 року.

Рішення про це у вівторок, 28 квітня, ухвалив Апеляційний суд Києва. Таким чином, постанова Печерського районного суду столиці від 1 квітня про продовження арешту Кузьменко залишається чинною, апеляція сторони захисту була відхилена. Засідання транслювала пресслужба суду на YouTube-каналі.

Юлія Кузьменко і місце вбивства Шеремета Колаж

"Постанова слідчого судді Печерського райсуду Києва, якою відмовлено в задоволенні клопотання захисника Юлії Кузьменко про зміну їй запобіжного заходу і задоволення клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою Кузьменко до 30 травня залишити без змін, а апеляційна скарга захисника Кузьменко – без задоволення", – йдеться в рішенні суду.

Кузьменко хотіли взяти на поруки депутати Верховної Ради від "Європейської солідарності" Михайло Бондар, Микола Величкович і Марія Іонова, але суд відмовив у цьому клопотанні.

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