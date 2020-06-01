Головна Новини
1 червня • оновлено в 19:53
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Вбивство Шеремета: підозрюваним дозволили ознайомитися з матеріалами справи

1.4т
Читати матеріал російською

Підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, Андрію Антоненко та Яні Дугарь надали доступ до матеріалів досудового розслідування і дозволили з ними ознайомитися.

Як повідомили в Національній поліції, адвокати можуть ознайомитися з матеріалами в робочі дні як в головному слідчому управлінні Нацполіції, так і спільно з підозрюваними в ізоляторі тимчасового утримання ГУ НП в Києві.

Старший слідчий з особливо важливих справ Нацполіції Василь Бирк зазначив, що мова йде про 38 томів матеріалів досудового розслідування.

Ще понад 200 томів справи стосуються "встановлення інших фігурантів, організаторів і замовників цього злочину". Всього досудове розслідування тривало 1402 дні.

Павло Шеремет. Ілюстрація

Павло Шеремет. Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

  • 12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

  • Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) було висунуто музикантові, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster), а також волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко. Волонтерку й військову медсестру Яну Дугарь запідозрили в тому, що перед убивством Шеремета вона проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження недалеко від місця злочину.

  • Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") і її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

  • Генеральний прокурор України (на той час) Руслан Рябошапка заявив, що для передачі справи в суд необхідно зібрати додаткові докази.

  • Він 2 березня визнав, що у справі Шеремета все ще немає нової інформації. Розслідування фактично зупинилося.

  • Офіс генерального прокурора продовжив терміни досудового розслідування у справі вбивства журналіста іще на два місяці – до 12 червня.

  • 21 травня з'явилась інформація, що підозрюваним у справі про вбивство Шеремета – Кузьменко, Антоненку та Дугарь – змінили підозри.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Вбивство Павла Шеремета" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Юлія Кузьменко Андрій Антоненко (Riffmaster) Яна Дугарь Павло Шеремет
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

  • У світі захворіли понад 6,1 млн осіб, загинули – 370 тисяч.

  • Китай підтвердив нову версію походження коронавірусу – це не тварини з ринку

  • Восени в Україні можлива друга хвиля коронавірусу. МОЗ готується

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги