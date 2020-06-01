Вбивство Шеремета: підозрюваним дозволили ознайомитися з матеріалами справи

Підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, Андрію Антоненко та Яні Дугарь надали доступ до матеріалів досудового розслідування і дозволили з ними ознайомитися.

Як повідомили в Національній поліції, адвокати можуть ознайомитися з матеріалами в робочі дні як в головному слідчому управлінні Нацполіції, так і спільно з підозрюваними в ізоляторі тимчасового утримання ГУ НП в Києві.

Старший слідчий з особливо важливих справ Нацполіції Василь Бирк зазначив, що мова йде про 38 томів матеріалів досудового розслідування.

Ще понад 200 томів справи стосуються "встановлення інших фігурантів, організаторів і замовників цього злочину". Всього досудове розслідування тривало 1402 дні.

Павло Шеремет. Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) було висунуто музикантові, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster), а також волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко. Волонтерку й військову медсестру Яну Дугарь запідозрили в тому, що перед убивством Шеремета вона проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження недалеко від місця злочину.

Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") і її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

Генеральний прокурор України (на той час) Руслан Рябошапка заявив, що для передачі справи в суд необхідно зібрати додаткові докази.

Він 2 березня визнав, що у справі Шеремета все ще немає нової інформації. Розслідування фактично зупинилося.

Офіс генерального прокурора продовжив терміни досудового розслідування у справі вбивства журналіста іще на два місяці – до 12 червня.

21 травня з'явилась інформація, що підозрюваним у справі про вбивство Шеремета – Кузьменко, Антоненку та Дугарь – змінили підозри.

В кінці травня суд продовжив арешт Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку до кінця липня, а Яні Дугарь призначили заставу.

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