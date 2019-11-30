Слідство на 90% упевнене, що затримані ветерани АТО Інна Грищенко ("Пума") і її чоловік Владислав ("Буча") причетні до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Страна". Хоча подружжя і заарештували у справі про замах на івано-франківського бізнесмена Михайла Чекурака, Генпрокуратура допускає, що добровольці зіграли ключову роль в іншому злочині.

На це вказують кілька деталей: за матеріалами справи "Пума" нібито знала про намір свого чоловіка підірвати підприємця. Однак цього недостатньо для утримання в СІЗО. Крім того, одне з судових рішень щодо жінці перебуває в закритому доступі.

Убивство Шеремета: ГПУ заявила про причетність "Пуми" і "Бучі" ukrreporter.com.ua

За інформацією джерел "Страны" в Генпрокуратурі, у слідства вже є докази, що в момент вбивства Шеремета 20 липня 2016 року добровольці перебували в Києві.

"Тобто, на 90% ми впевнені, що це вони. Але щоб бути впевненими на 100%, потрібно провести ще одну експертизу, результати якої будуть готові найближчим часом. Після цього, якщо все підтвердиться, то "Пумі" і її чоловікові повідомлять про підозру", – розповів співрозмовник. Про яку експертизу йдеться, поки невідомо.

Інше джерело в правоохоронній системі зазначає, що нитки замовлення злочину можуть тягнутися до високопоставлених силовиків і політиків. "Тому вже зараз відчувається сильний тиск на слідство", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 листопада співробітники МВС нагрянули з обшуками до Інни Грищенко і її чоловіка, учасника боїв за ДАП Владислава Грищенка "Бучі".

Пізніше стало відомо, що поліція провела обшук і в піцерії Pizza Veterano, а також за місцем проживання матері співзасновника закладу Дмитра Терещенка.

Засновник кафе Леонід Остальцев пояснив, що дії правоохоронців проходили в зв'язку з розслідуванням замаху на вбивство.

Інну Грищенко взяли під варту на 60 діб.

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