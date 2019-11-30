Головна Новини
1 грудня • оновлено в 06:25
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

У справі про вбивство Шеремета серйозний прорив: спливли дані про АТОвців

18.1т
Читати матеріал російською

Слідство на 90% упевнене, що затримані ветерани АТО Інна Грищенко ("Пума") і її чоловік Владислав ("Буча") причетні до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Страна". Хоча подружжя і заарештували у справі про замах на івано-франківського бізнесмена Михайла Чекурака, Генпрокуратура допускає, що добровольці зіграли ключову роль в іншому злочині.

На це вказують кілька деталей: за матеріалами справи "Пума" нібито знала про намір свого чоловіка підірвати підприємця. Однак цього недостатньо для утримання в СІЗО. Крім того, одне з судових рішень щодо жінці перебуває в закритому доступі.

Новини
"Причетні до вбивства Шеремета": ЗМІ зробили гучну заяву про ветеранку АТО "Пуму"

Убивство Шеремета: ГПУ заявила про причетність "Пуми" і "Бучі"

Убивство Шеремета: ГПУ заявила про причетність "Пуми" і "Бучі"

ukrreporter.com.ua

За інформацією джерел "Страны" в Генпрокуратурі, у слідства вже є докази, що в момент вбивства Шеремета 20 липня 2016 року добровольці перебували в Києві.

"Тобто, на 90% ми впевнені, що це вони. Але щоб бути впевненими на 100%, потрібно провести ще одну експертизу, результати якої будуть готові найближчим часом. Після цього, якщо все підтвердиться, то "Пумі" і її чоловікові повідомлять про підозру", – розповів співрозмовник. Про яку експертизу йдеться, поки невідомо.

Інше джерело в правоохоронній системі зазначає, що нитки замовлення злочину можуть тягнутися до високопоставлених силовиків і політиків. "Тому вже зараз відчувається сильний тиск на слідство", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Вбивство Павла Шеремета" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особа
Павло Шеремет
Місце
Україна
Тег
Ветерани війни на Донбасі
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
55
45
Смішно
170
Цікаво
10
Сумно
20
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Likhtser Anatoli
Likhtser Anatoli
Шеремета и супругов, вроде, ничего не связывало ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Олесь Андрій
Олесь Андрій
Беліберда. Мотив-який?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Я так понимаю это кремлевскоатошные руки?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги