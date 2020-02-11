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11 лютого • оновлено в 11:02
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Вбивство Шеремета: ГПУ і поліція зайнялися перевіркою невинуватості підозрюваних

1.4т
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Слідчі Національної поліції за дорученням Генеральної прокуратури почали перевіряти версію щодо невинуватості фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Слідству потрібно більше доказів, щоб передати справу до суду. Про це генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив в ефірі телеканалу ICTV, передає LIGA.net.

Місце загибелі Павла Шеремета

Місце загибелі Павла Шеремета

ТСН

При цьому Рябошапка наполягає, що для оголошення підозри доказів цілком було достатньо.

"Ми (Офіс генпрокурора) запропонували зібрати додаткові докази. Були дані вказівки, що саме треба зробити. Ми акцентували роботу слідства на те, що потрібно перевірити і докази сторони захисту, що підтверджують невинуватість осіб, яким зараз повідомлено про підозру", – сказав Рябошапка.

На невинуватості фігурантів справи Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугар наполягають їхні адвокати.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особа
Руслан Рябошапка
Місце
Україна Київ
Теги
вбивство Національна поліція України Офіс генерального прокурора України
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фил филька
фил филька
генетическая экспертиза дает вероятность совпадения до 99,992%. шанс что существует еще один такой человек 1 из 100 миллионов миллиардов. население нашей планеты на несколько порядков меньше. кому мало доказательств?))
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
да здавствует фимида.сказано было,рука кремля,а вы невиновных налавили.(чё,активисты ментам судьям и прокурорам что то намекнули,?
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