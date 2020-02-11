Вбивство Шеремета: ГПУ і поліція зайнялися перевіркою невинуватості підозрюваних

Слідчі Національної поліції за дорученням Генеральної прокуратури почали перевіряти версію щодо невинуватості фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Слідству потрібно більше доказів, щоб передати справу до суду. Про це генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив в ефірі телеканалу ICTV, передає LIGA.net.

Місце загибелі Павла Шеремета ТСН

При цьому Рябошапка наполягає, що для оголошення підозри доказів цілком було достатньо.

"Ми (Офіс генпрокурора) запропонували зібрати додаткові докази. Були дані вказівки, що саме треба зробити. Ми акцентували роботу слідства на те, що потрібно перевірити і докази сторони захисту, що підтверджують невинуватість осіб, яким зараз повідомлено про підозру", – сказав Рябошапка.

На невинуватості фігурантів справи Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугар наполягають їхні адвокати.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Автомобіль, в якому він їхав, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

Підозрюваними у справі про вбивство журналіста є музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко, волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко та військова медсестра Яна Дугар.

ГПУ 3 лютого продовжила розслідування на чотири місяці.

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