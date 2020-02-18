Вбивство Шеремета: Баканов запідозрив фігурантів справи у зв'язку з СБУ

Фігуранти справи про вбивство журналіста Павла Шеремета могли бути агентами Служби безпеки України.

Про це "Українським новинам" заявив глава СБУ Іван Баканов. Зокрема, він має на увазі учасника АТО В'ячеслава Грищенка з позивним "Буча".

Баканов запідозрив фігурантів справи про вбивство Шеремета в зв'язку з СБУ

"Можливо, вони (фігуранти) були їхньою (співробітників СБУ) агентурою", – заявив Баканов.

При цьому він не уточнив, які саме завдання агентура могла виконувати для СБУ.

Також Баканов заявив, що аудіозапис розмови співробітника спецслужби з одним із фігурантів справи не означає його причетність до справи Шеремета.

Глава СБУ запевнив, що спецслужба жодним чином не блокує розслідування вбивства журналіста, а навпаки – готова допомогти у цій справі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі була опублікована розмова нібито Грищенка зі співробітником СБУ Андрієм Омельченком. На аудіозаписі було чутно, як співрозмовники активно обговорювали перебіг розслідування і загибелі Івана Вакуленка "Пістолета", якого викликали на допит щодо вбивства Шеремета. Нібито Омельченко розповідав чоловіку по ту сторону телефонного дроту, як поводитися з правоохоронцями.

Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета. Ними стали музикант, волонтер і воїн АТО Андрій Антоненко (Riffmaster); волонтерка і дитяча кардіохірургиня Юлія Кузьменко; волонтерка і військова медсестра Яна Дугарь.

Ще двом іншим фігурантам справи – подружжю Владиславу і Інні Грищенко - поки підозра в цій справі не пред'явлено, вони знаходяться під вартою у справі про замах на бізнесмена в Івано-Франківській області.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!