Вбивство Шеремета: Антоненко в СІЗО вдався до крайнощів

Музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко (Riffmaster) відмовився давати свідчення у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, де він є підозрюваним у вбивстві.

Про це в Facebook повідомили його адвокати Станіслав Кулик, Костянтин Татарченко та Віталій Галенченко, які відвідали Антоненка в СІЗО.

"Слідчий вчора (17 грудня) намагався допитати Андрія, але він змушений був скористатися правом, передбаченим ст. 63 Конституції України (тобто відмовитися давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів). Такий вчинок був обумовлений тим, що його на всю країну вищі керівники поліції, міністр внутрішніх справ, генеральний прокурор, а також особисто президент України в один голос фактично назвали злочинцем. З огляду на це, ми припускаємо, що з боку слідчих буде певна упередженість", – йдеться в дописі.

Юристи зазначили, що Антоненко даватиме свідчення, але тільки після того, як переконається в неупередженості слідства.

"Він (Антоненко) досі не розуміє, чому саме його "призначили" підозрюваним і за що. Андрій не тільки не визнає вину, а й жодного факту, який про нього викладають. Оскільки ці факти, зокрема алібі, легко перевірити, ми очікуємо від слідства швидкої реакції найближчим часом", – наголошуть правозахисники.

Також адвокати повідомили, що Антоненко познайомився з іншого підозрюваною у справі – Юлею Кузьменко – під час волонтерської діяльності.

Андрій Антоненко

"Їх познайомив її цивільний чоловік, з яким у процесі спілкування на байкерській тусовці вони виявили, що Юля була асистенткою під час операції у сина, а потім і очевидицею ДТП, в яку потрапили дружина і діти Андрія", – розповіли вони.

З іншими фігурантами кримінальної справи Антоненко не знайомий, але, можливо, з ними зустрічався.

"Ми припускаємо, що ці люди могли підходити в загальній масі до нього після виступів. Але ми підкреслюємо: жодного разу в житті він не обговорював з ними ніяких питань. З Андрієм часто після виступів разом фотографуються люди, але не з усіма він надалі спілкується", – акцентували юристи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал