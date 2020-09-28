Суд виніс чергове рішення щодо підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка

Підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка залишили під вартою.

Таке рішення 28 вересня ухвалив Шевченківський районний суд Києва. Трансляція велася на YouTube-каналі "Судова влада України".

"Клопотання захисника про зміну запобіжного заходу обвинуваченому Антоненку... з утримання під вартою на особисті зобов'язання залишити без задоволення", – йдеться в постанові суду.

Апеляція на це рішення може бути подана протягом тижня.

Зазначимо, що перед засіданням під будівлею суду зібралися протестувальники, які підтримували підозрюваного:

Люди чекали рішення суду на вулиці. Facebook / Віталій Овчаренко

Під будівлею суду. Facebook / Віталій Овчаренко

Наступне засідання за звинуваченням Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь у вбивстві журналіста Шеремета відбудеться 8 жовтня о 14:30.

Фото із судового засідання 28 вересня. Facebook / Олексій Нікіфоров

Засідання щодо запобіжного заходу Антоненку. Facebook / Олексій Нікіфоров

Як повідомляв OBOZREVATEL: