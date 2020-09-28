Суд виніс чергове рішення щодо підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка
Слідство довгий час наполягало, що Антоненко нібито виступав організатором злочину
У травні 2020-го стало відомо, що підозру змінили: Антоненка тепер вважають виконавцем
Організаторами вбивства слідство назвало невстановлених осіб
Підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка залишили під вартою.
Таке рішення 28 вересня прийняв Шевченківський районний суд Києва. Трансляція велася на YouTube-каналі "Судова влада України".
"Клопотання захисника про зміну запобіжного заходу обвинуваченому Антоненку... з утримання під вартою на особисті зобов'язання залишити без задоволення", – йдеться в постанові суду.
Апеляція на це рішення може бути подана протягом тижня.
Зазначимо, перед засіданням під будівлею суду зібралися протестувальники, які підтримували підозрюваного:
Наступне засідання за звинуваченням Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь у вбивстві журналіста Шеремета відбудеться 8 жовтня о 14:30.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.
12 грудня 2019 року поліція назвала й затримала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.
Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) було висунуто музиканту, волонтеру й бійцю АТО Андрієві Антоненку (Riffmaster), волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко.
А волонтерку й військову медсестру Яну Дугарь запідозрили в тому, що перед убивством Шеремета вона нібито проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження неподалік від місця злочину.
У справі вже відбулось багато засідань. На одному із них – 12 серпня – Київський апеляційний суд відмовив у знятті арешту з Антоненка.
Тим часом захист Антоненка оприлюднив докази, зібрані для спростування обвинувачення, а також заявив про упередженість слідства.
4 вересня в Шевченківському районному суді Києва пройшло засідання по суті у справі про вбивство Шеремета. Зокрема, відбувся процес відбору присяжних.