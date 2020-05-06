Вбивство Шеремета: адвокат заявив про обшук у священника. Фото та відео

Слідчі Нацполіції провели обшук у священника, який організував у Київській області реабілітаційний центр для наркозалежних.

Це сталося в середу, 6 травня, у рамках справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, розповів у коментарі "Цензор.НЕТ" адвокат Костянтин Татарченко, який представляє інтереси отця Амвросія. Юрист також опублікував відео з місця обшуку на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

У справі Шеремета пройшов обшук у священника Колаж

Правозахисник стверджує, що разом зі слідчими на місце прибув спецназ, бійці якого нібито "вкладали обличчям у підлогу" всіх присутніх на території реабцентру.

Цензор.НЕТ

Слідчі, за словами Татарченка, шукали цифрові носії, зброю та вибухівку. Вони нібито нічого не знайшли.

Татарченко не пояснив, як пов'язаний реабілітаційний центр зі справою Шеремета. Представник інтересів священника стверджує, що "обґрунтування проведення обшуку в ухвалі суду відсутнє".

Цензор.НЕТ

Нагадаємо:

Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним керуванням.

12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) було висунуто музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster), а також волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко. Волонтерку та військову медсестру Яну Дугарь запідозрили у тому, що перед убивством Шеремета вона проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження неподалік від місця злочину.

Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") та її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що для передачі справи до суду необхідно зібрати додаткові докази.

Рябошапка 2 березня повідомив, що у справі Шеремета все ще немає нової інформації. Розслідування фактично зупинилося.

Офіс генерального прокурора продовжив терміни досудового розслідування у справі вбивства Шеремета ще на два місяці – до 12 червня.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно підозрювану в причетності до вбивства Павла Шеремета Юлію Кузьменко залишили під арештом до 30 травня 2020 року, відхиливши апеляцію адвокатів.

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