Підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – Юлії Кузьменко, Андрію Антоненко (Riffmaster) та Яні Дугарь змінили підозри.

Адвокат Леонід Маслов в Facebook повідомив, що імовірно, в п'ятницю, 22 травня, "відбудеться завершення розслідування та розкриття всіх доказів".

Юрист зазначив, що зі справи прибрали "ультранаціоналістичні ідеї", "велич арійської раси" і інші подібні пункти. При цьому додали ще дві статті в звинувачення.

Вбивство Павла Шеремета

"Тепер "невстановлені особи, діючи з ряду особистих мотивів, вирішили створити вкрай резонансну подію з метою подальшої провокації численних акцій протесту". Ці невстановлені особи "залучили" Антоненка, Дугарь і Кузьменко. Не за гроші (в кваліфікації вбивства відсутня згадка про корисливий мотив)", – повідомив Маслов.

Адвокат вказав, що Антоненко тепер не організатор, а простий виконавець за попередньою змовою.

"Кузьменко тепер тільки заклала вибухівку разом з Антоненком, але не натискала на гачок. Тепер вони ще й знищили машину Subaru і при невідомих обставинах зберігали невідому вибухівку. Це додає ще дві статті в звинувачення", – додав юрист.

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