Вбивство Шеремета: адвокат вказав на неузгодженості у версії поліції щодо Антоненка

Адвокат підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко опублікував резонансні фото. Вони доводять, що людина на скріншотах відео, оприлюднених поліцією, не є ще одним підозрюваним Андрієм Антоненком.
Адже у нього на одязі абсолютно інші принти. Порівняння зображень Влад Добош здійснив на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Так, він зіставив фото Антоненка у футболці з логотипом Black Label Society, а також кадр відео із зіткненнями поліції та прихильників блокади Криму в Херсонській області (2015 рік). На останньому фігурував чоловік в толстовці з принтом Orlando.
Фото, представлені в якості доказів поліцією
Facebook Влада Добоша
Фото, представлені в якості доказів поліцією
Facebook Влада Добоша
Фото, представлені в якості доказів поліцією
Facebook Влада Добоша
Андрій Антоненко
"Прямий"
"Отже, друзі, згадайте брифінг МВС і людини з принтами, нібито Ріфмастер! А тепер увага, дивіться фото і відео! Додаю скріни з брифінгу і додаю відео і фото реальної людини! І відео, де вона зафіксована. І це явно не Ріфмастер!" – написав Добош.
Скріншот зіткнень на Херсонщині
Facebook Влада Добоша
Скріншот зіткнень на Херсонщині
Facebook Влада Добоша
Скріншот зіткнень на Херсонщині з людиною в худі Orlando
Facebook Влада Добоша
Скріншот зіткнень на Херсонщині з людиною в худі Orlando
Facebook Влада Добоша
Як повідомляв OBOZREVATEL:
журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він був, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.
12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.
Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) пред'явлено: музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster); волонтерці і дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко; волонтерці та військовій медсестрі Яні Дугарь.
Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") та її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами справи про вбивство Шеремета.
За рішенням суду, Яну Дугарь відправили під домашній арешт. Кузьменко та Антоненка взяли під варту до 8 лютого.
Антоненко на суді заявив, що не винен. Він також вказав на відмінності між собою і підозрюваним з камер спостереження.
Знаходячись у СІЗО, Андрій Антоненко написав листа мамі вбитого журналіста.
Крім того, він відмовився давати свідчення у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Вбивство Павла Шеремета" на сайті "OBOZREVATEL".