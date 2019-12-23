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23 грудня • оновлено в 10:00
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Вбивство Шеремета: адвокат вказав на неузгодженості у версії поліції щодо Антоненка

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Адвокат підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко опублікував резонансні фото. Вони доводять, що людина на скріншотах відео, оприлюднених поліцією, не є ще одним підозрюваним Андрієм Антоненком.

Адже у нього на одязі абсолютно інші принти. Порівняння зображень Влад Добош здійснив на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, він зіставив фото Антоненка у футболці з логотипом Black Label Society, а також кадр відео із зіткненнями поліції та прихильників блокади Криму в Херсонській області (2015 рік). На останньому фігурував чоловік в толстовці з принтом Orlando.

Фото, представлені в якості доказів поліцією

Фото, представлені в якості доказів поліцією

Facebook Влада Добоша

Фото, представлені в якості доказів поліцією

Фото, представлені в якості доказів поліцією

Facebook Влада Добоша

Фото, представлені в якості доказів поліцією

Фото, представлені в якості доказів поліцією

Facebook Влада Добоша

Новини
Вбивство Шеремета: Антоненко в СІЗО вдався до крайнощів

Андрій Антоненко

Андрій Антоненко

"Прямий"

"Отже, друзі, згадайте брифінг МВС і людини з принтами, нібито Ріфмастер! А тепер увага, дивіться фото і відео! Додаю скріни з брифінгу і додаю відео і фото реальної людини! І відео, де вона зафіксована. І це явно не Ріфмастер!" – написав Добош.

Скріншот зіткнень на Херсонщині

Скріншот зіткнень на Херсонщині

Facebook Влада Добоша

Скріншот зіткнень на Херсонщині

Скріншот зіткнень на Херсонщині

Facebook Влада Добоша

Скріншот зіткнень на Херсонщині з людиною в худі Orlando

Скріншот зіткнень на Херсонщині з людиною в худі Orlando

Facebook Влада Добоша

Скріншот зіткнень на Херсонщині з людиною в худі Orlando

Скріншот зіткнень на Херсонщині з людиною в худі Orlando

Facebook Влада Добоша

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Андрій Антоненко (Riffmaster) Юлія Кузьменко
Місце
Україна
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