Вбивство Шеремета: адвокат назвав алібі Кузьменко на момент вибуху

Підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета волонтерка та лікарка Юлія Кузьменко в момент підриву авто знаходилася вдома з сином.

Про це у вівторок, 24 грудня на засіданні Апеляційного суду міста Києва заявив адвокат Владислав Добош, передає "Укрінформ".

Сторона захисту розповіла, що 18 липня року 2016 року Кузьменко повернулася в столицю з відпочинку в Одеській області. Вночі вона разом з колишнім чоловіком в аеропорту зустрічала сина, який з її батьками був в Туреччині. Після Кузьменко разом з сином і ексчоловіком повернулася в квартиру на вулиці Урлівська, де і перебувала весь наступний день.

"Вранці 20 липня вона перебуває вдома і проводить час з сином, бо чоловік був на роботі. Це все може підтвердити чоловік", – повідомив Добош.

Адвокат закликав колегію суддів допитати колишнього чоловіка своєї Кузьменко, а також головного лікаря ДУ "Науково-практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України" Володимира Жовніра, які можуть підтвердити алібі підсудної.

Вбивство Шеремета

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

12 грудня 2019 поліція назвала підозрюваних у вбивстві Шеремета.

Підозра за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненко (Riffmaster) волонтеру і дитячому кардіохірурга Кузьменко; волонтеру і військової медсестри Яні Дугаров.

Учасники АТО Інна Грищенко ( "Пума") і її чоловік Владислав ( "Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

За рішенням суду, Дугаров відправили під домашній арешт. Кузьменко та Антоненко взяли під варту до 8 лютого.

Антоненко 23 грудня відмовили в задоволенні апеляційної скарги і залишили під вартою

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