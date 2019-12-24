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24 грудня • оновлено в 16:26
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Вбивство Шеремета: адвокат назвав алібі Кузьменко на момент вибуху

1.8т
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Підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета волонтерка та лікарка Юлія Кузьменко в момент підриву авто знаходилася вдома з сином.

Про це у вівторок, 24 грудня на засіданні Апеляційного суду міста Києва заявив адвокат Владислав Добош, передає "Укрінформ".

Сторона захисту розповіла, що 18 липня року 2016 року Кузьменко повернулася в столицю з відпочинку в Одеській області. Вночі вона разом з колишнім чоловіком в аеропорту зустрічала сина, який з її батьками був в Туреччині. Після Кузьменко разом з сином і ексчоловіком повернулася в квартиру на вулиці Урлівська, де і перебувала весь наступний день.

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"Вранці 20 липня вона перебуває вдома і проводить час з сином, бо чоловік був на роботі. Це все може підтвердити чоловік", – повідомив Добош.

Адвокат закликав колегію суддів допитати колишнього чоловіка своєї Кузьменко, а також головного лікаря ДУ "Науково-практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України" Володимира Жовніра, які можуть підтвердити алібі підсудної.

Вбивство Шеремета

Вбивство Шеремета

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

  • 12 грудня 2019 поліція назвала підозрюваних у вбивстві Шеремета.

  • Підозра за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненко (Riffmaster) волонтеру і дитячому кардіохірурга Кузьменко; волонтеру і військової медсестри Яні Дугаров.

  • Учасники АТО Інна Грищенко ( "Пума") і її чоловік Владислав ( "Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

  • За рішенням суду, Дугаров відправили під домашній арешт. Кузьменко та Антоненко взяли під варту до 8 лютого.

  • Антоненко 23 грудня відмовили в задоволенні апеляційної скарги і залишили під вартою

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Павло Шеремет Юлія Кузьменко
Місце
Україна Київ
Тег
Апеляційний суд Києва
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Ш. Олег
Ш. Олег
"Утром 20 июля она находится дома и проводит время с сыном, потому что муж был на работе. Это все может подтвердить муж." - Если муж был на работе, как он может подтвердить? Или у Юлии Кузьменко два мужа? Ничего не понимаю… :)
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