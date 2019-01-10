Вбивство російських журналістів у ЦАР: скандальні факти СБУ про причетність найманців Путіна підтвердилися

Інформація Служби безпеки України про причетність російських найманців ПВК "Вагнера" до вбивства влітку 2018 року російських журналістів в Африці, отримала підтвердження в РФ.

Про це повідомляє прес-служба СБУ. Новим джерелом стали оприлюднені результати власного розслідування цієї справи Центром "Досьє" російського опозиційного політика Михайла Ходорковського.

"Названі в матеріалах Центру особи, підозрювані у скоєнні цього заздалегідь спланованого спецслужбами РФ зухвалого злочину, входять до 10 найманців, персональні дані яких були названі СБУ – Олександр Сотов (особистий номер у ПВК" Вагнера "М-5661) і Валерій Захаров (М -5658)", – йдеться в повідомленні.

Убиті журналісти Vesti.Ru

Також підтверджена була причетність обох російських найманців до комерційної структури Є.Пригожина – ТОВ "М-Фінанс".

Василь Грицак Голос Америки

Ситуацію прокоментував глава СБУ Василь Грицак. "Путін, називаючи злочини ПВК "Вагнера" продавлювання бізнес-інтересів, фактично санкціонує таємні вбивства по всьому світу. Тільки спільними зусиллями це можливо зупинити", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, трьох російських журналістів Орхана Джемаля, Олександра Расторгуєва та Кирила Радченка знайшли мертвими в Центральноафриканській Республіці 31 липня, де вони знімали документальний проект про роботу ПВК "Вагнер". Росіян атакували близько опівночі. Невідомі відкрили вогонь по машині з автоматів.

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