$1 млн за вбивство Окуєвої і замах на Мосійчука: лдина, що отримала "замовлення", вперше розповіла, як все було

Людина, яка отримала "замовлення" на організацію терактів і ліквідацію людей Beck Martin (Анзор) розкрив скандальні факти про вбивство Аміни Окуєвої і замахи на її чоловіка Адама Осмаєва і колишнього нардепа Ігоря Мосійчука.
Подробиці він вперше розповів в інтерв'ю "Свободному" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
За його словами, щодо України обговорювалися 2 замовлення: на Окуєву і Осмаєва і депутата (Мосійчука). "Це було в 2014-2015 роках, коли колишній нардеп розстріляв портрет глави Чечні Рамзана Кадирова", – розповів Анзор.
Анзор після того, як було здійснено вбивство Окуєвої і замахи, злив викривальні записи самому Мосійчуку. При прослуховуванні аудіо з'ясувалося, що чоловік, який замовив злочини, нібито Адам Делімханов – права рука Кадирова.
Скріншот з відео
Скріншот з відео
"Виконавці" ж, яких знайшов Анзор, виявилися співробітниками контррозвідки України.
Мосійчук у свою чергу звернувся в Національну поліцію і йому вдалося організувати допит Анзора у Відні в 2019 році.
Скріншот з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
30 жовтня 2017 року за Києвом кілер розстріляв із засідки автомобіль, в якому знаходилися добровольці АТО Адам Осмаєв і Аміна Окуєва. В результаті замаху Окуєва загинула.
Національна поліція України 12 січня 2020 року заявила про затримання групи кілерів, яких підозрюють у скоєнні цього злочину.
Журналісти з'ясували особу одного із затриманих. Ним виявився бізнесмен з Києва Ігор Редькін, який є фігурантом ще двох справ про вбивства.
Ще один затриманий Андрій Кравченко також раніше фігурував у кримінальній справі про вбивство.
Мосійчук заявив, що замовником вбивства добровольця АТО Аміни Окуєвої є високопоставлений чиновник "однієї з сусідніх країн"
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