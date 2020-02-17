$1 млн за вбивство Окуєвої і замах на Мосійчука: лдина, що отримала "замовлення", вперше розповіла, як все було

Людина, яка отримала "замовлення" на організацію терактів і ліквідацію людей Beck Martin (Анзор) розкрив скандальні факти про вбивство Аміни Окуєвої і замахи на її чоловіка Адама Осмаєва і колишнього нардепа Ігоря Мосійчука.

Подробиці він вперше розповів в інтерв'ю "Свободному" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, щодо України обговорювалися 2 замовлення: на Окуєву і Осмаєва і депутата (Мосійчука). "Це було в 2014-2015 роках, коли колишній нардеп розстріляв портрет глави Чечні Рамзана Кадирова", – розповів Анзор.

Анзор після того, як було здійснено вбивство Окуєвої і замахи, злив викривальні записи самому Мосійчуку. При прослуховуванні аудіо з'ясувалося, що чоловік, який замовив злочини, нібито Адам Делімханов – права рука Кадирова.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

"Виконавці" ж, яких знайшов Анзор, виявилися співробітниками контррозвідки України.

Мосійчук у свою чергу звернувся в Національну поліцію і йому вдалося організувати допит Анзора у Відні в 2019 році.

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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