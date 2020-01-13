Вбивство Окуєвої: у поліції розкрили подробиці про кілера

Затриманий підозрюваний у вбивстві Аміни Окуєвої може бути причетний до скоєння інших злочинів.

Про це у понеділок, 13 січня повідомив начальник Головного управління поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

"Наразі затримано одну особу. На причетність до скоєння, організації та планування перевіряються інші особи. Ми ж розуміємо, що це не одна людина. Зараз проводяться відповідні слідчі дії, про які я не можу говорити", – зазначив він.

Поліцейський додав, що було знайдено зброю зі слідами ДНК ймовірного кілера Окуєвої. При цьому в поліції не виключають, що зброю міг тримати в руках не тільки вбивця. Однак і в такому разі людина буде причетною до організації вбивства.

"Що зазначену зброю тримали кілька людей – цілком можливо. Не виключено. Але це не виключає і підготовки до цього. Ми розуміємо, що не тільки кілер міг тримати цю зброю. Особа планувала, розробляла план, підшукувала цю зброю, і передавала для виконання певного замовлення, тобто вбивства Аміни Окуєвої, замаху на Адама Осмаєва", – пояснив глава поліції Київщини.

Нєбитов повідомив, що затриманий народився в Дагестані, але є громадянином України. Рід діяльності в нашій країні невідомий. Але поліція зазначає, що затриманий є членом злочинної організації, яка здійснювала вбивства на замовлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

12 січня затримали групу кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої в 2017 році.

Затриманий організатор вбивства Аміни Окуєвої входив до складу злочинного угруповання з семи осіб.

За даними журналістів, одним з кілерів, яких затримали, є фігурант справ про двох інших вбивствах Ігор Редькін.

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