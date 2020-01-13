Головна Новини
13 січня • оновлено в 14:42
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Вбивство Окуєвої: у поліції розкрили подробиці про кілера

2.9т
Читати матеріал російською

Затриманий підозрюваний у вбивстві Аміни Окуєвої може бути причетний до скоєння інших злочинів.

Про це у понеділок, 13 січня повідомив начальник Головного управління поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

"Наразі затримано одну особу. На причетність до скоєння, організації та планування перевіряються інші особи. Ми ж розуміємо, що це не одна людина. Зараз проводяться відповідні слідчі дії, про які я не можу говорити", – зазначив він.

Новини
Справа Окуєвої: експерт вщент розбив докази проти кілерів

Поліцейський додав, що було знайдено зброю зі слідами ДНК ймовірного кілера Окуєвої. При цьому в поліції не виключають, що зброю міг тримати в руках не тільки вбивця. Однак і в такому разі людина буде причетною до організації вбивства.

"Що зазначену зброю тримали кілька людей – цілком можливо. Не виключено. Але це не виключає і підготовки до цього. Ми розуміємо, що не тільки кілер міг тримати цю зброю. Особа планувала, розробляла план, підшукувала цю зброю, і передавала для виконання певного замовлення, тобто вбивства Аміни Окуєвої, замаху на Адама Осмаєва", – пояснив глава поліції Київщини.

Нєбитов повідомив, що затриманий народився в Дагестані, але є громадянином України. Рід діяльності в нашій країні невідомий. Але поліція зазначає, що затриманий є членом злочинної організації, яка здійснювала вбивства на замовлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Замах на Адама Осмаєва і Аміну Окуєву" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Теми
Замах на Адама Осмаєва і Аміну Окуєву Вбивство Аміни Окуєвої
Особи
Аміна Окуева Адам Осмаєв
Місце
Україна
Тег
Національна поліція України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
6
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
днк на стволе не может прямо свидетельствовать что это убийца. максимум косвенно. настоящий убийца мог и в перчатках стрелять
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги