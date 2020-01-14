Вбивство Окуєвої: суд виніс рішення щодо підозрюваного

У вівторок, 14 січня, суд виніс рішення щодо затриманого Ігоря Редькіна, якого правоохоронці вважають кілером і підозрюють в убивстві лікарки, активістки Євромайдану Аміни Окуєвої.
Святошинський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб. Підозрюваного направили до СІЗО (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Примітно, що підозрюваний виступив проти трансляції судового засідання, проте суд відмовив у задоволенні клопотання. При цьому відео та фотозйомку чоловіка заборонили.
Вбивство Окуєвої: суд виніс рішення щодо затриманих
Захист Редькіна відмовився коментувати рішення суду, однак пообіцяв оскаржити його в апеляції.
Також адвокати запевнили, що підозрюваний не винен і у нього серйозні проблеми зі здоров'ям.
Прокуратура ж підкреслила, що арешт необхідний через те, що Редькін може ховатися. Він свою провину повністю заперечує.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2017 року Києві скоїли замах на Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуєву.
Кілера вдалося знешкодити і затримати. Після цього Окуєвій була надана державна охорона.
Коли час вийшов, подружжю запропонували продовжити державну охорону, однак вони відмовилися від неї.
Аміна і Адам не були визнані потерпілими після першого замаху.
30 жовтня 2017 року на Осмаєва і Окуєву знову напали під Києвом. У результаті Окуєва загинула.
12 січня затримали групу осіб, які, за даними правоохоронців, є кілерами і могли вбити Окуєву.
Затриманий організатор вбивства Аміни Окуєвої входив до складу злочинного угруповання з семи осіб.
Одним із кілерів, яких затримали, є фігурант справ про два інших вбивства – Ігор Редькін.
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