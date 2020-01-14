Вбивство Окуєвої: суд виніс рішення щодо підозрюваного

У вівторок, 14 січня, суд виніс рішення щодо затриманого Ігоря Редькіна, якого правоохоронці вважають кілером і підозрюють в убивстві лікарки, активістки Євромайдану Аміни Окуєвої.

Святошинський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб. Підозрюваного направили до СІЗО (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Примітно, що підозрюваний виступив проти трансляції судового засідання, проте суд відмовив у задоволенні клопотання. При цьому відео та фотозйомку чоловіка заборонили.

Вбивство Окуєвої: суд виніс рішення щодо затриманих

Захист Редькіна відмовився коментувати рішення суду, однак пообіцяв оскаржити його в апеляції.

Також адвокати запевнили, що підозрюваний не винен і у нього серйозні проблеми зі здоров'ям.

Прокуратура ж підкреслила, що арешт необхідний через те, що Редькін може ховатися. Він свою провину повністю заперечує.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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