Вбивство Окуєвої: суд виніс рішення по підозрюваному уродженцеві Росії

Підозрюваний в убивстві добровольця АТО Аміни Окуєвої Ірогь Редькін залишиться в СІЗО до 11 березня.

Таке рішення прийняв Святошинський райсуд Києва, відхиливши апеляцію і заарештувавши 55-річного менеджера IT-компанії Hangre plastic без права застави, передають Graty.

В процесі слідства з'ясувалося, що його ДНК збігається з ДНК, залишеному на зброї, з якої вбили Окуєву. Саме зброю поліцейські знайшли в лісосмузі в 800 метрах від місця злочину.

Сам Редькін стверджує, що не причетний до вбивства. Він заявив, що готовий оплатити і зробити ще одну експертизу, щоб довести свою невинність. Перед засіданням підозрюваний також повідомив, що готовий пройти поліграф

Нагадаємо, нещодавно поліція повідомила, що Редькін незаконно отримав українське громадянство. Він є уродженцем Росії, який отримав документи в 2014 році перед окупацією Донбасу.

Ігор Редькін graty.mе

Як повідомляв OBOZREVATEL:

30 жовтня 2017 року під Києвом кілер розстріляв із засідки автомобіль, в якому були добровольці АТО Адам Осмаєв і Аміна Окуєва. В результаті замаху Окуєва загинула.

Національна поліція України 12 січня 2020 року заявила про затримання групи кілерів, яких підозрюють у скоєнні цього злочину.

Журналісти з'ясували особу одного із затриманих. Ним виявився бізнесмен із Києва Ігор Редькін, який є фігурантом ще двох справ про вбивства.

Ще один затриманий Андрій Кравченко також раніше фігурував у кримінальній справі про вбивство.

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