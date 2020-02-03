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3 лютого • оновлено в 20:45
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/ Розслідування

Вбивство Окуєвої: суд виніс рішення по підозрюваному уродженцеві Росії

1.8т
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Підозрюваний в убивстві добровольця АТО Аміни Окуєвої Ірогь Редькін залишиться в СІЗО до 11 березня.

Таке рішення прийняв Святошинський райсуд Києва, відхиливши апеляцію і заарештувавши 55-річного менеджера IT-компанії Hangre plastic без права застави, передають Graty.

В процесі слідства з'ясувалося, що його ДНК збігається з ДНК, залишеному на зброї, з якої вбили Окуєву. Саме зброю поліцейські знайшли в лісосмузі в 800 метрах від місця злочину.

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Сам Редькін стверджує, що не причетний до вбивства. Він заявив, що готовий оплатити і зробити ще одну експертизу, щоб довести свою невинність. Перед засіданням підозрюваний також повідомив, що готовий пройти поліграф

Нагадаємо, нещодавно поліція повідомила, що Редькін незаконно отримав українське громадянство. Він є уродженцем Росії, який отримав документи в 2014 році перед окупацією Донбасу.

Ігор Редькін

Ігор Редькін

graty.mе

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Вбивство Аміни Окуєвої
Особа
Аміна Окуєва
Місце
Україна Київ
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филя филя
филя филя
шеремет пять! днк тестов и пофиг
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3
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россия москва
россия москва
кому же вы тогда гражданство даёте?
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1
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
ну хоть это убийство связано с россией.
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