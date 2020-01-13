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13 січня • оновлено в 16:13
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Вбивство Окуєвої: оголошено підозру лідеру кілерів

1.1т
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Лідеру групі кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої, оголосили підозру.

Про це повідомила прессекретарка прокуратури Київської області Мар'яна Гайовська після брифінгу поліції в понеділок, 13 січня, передає кореспондент OBOZREVATEL.

"У сукупності його підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених п. 6, 11, 12 ч. 2 ст.115, ч. 2 ст. 15 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст 115, ч. 1 ст. 263 КК України, тобто йдеться про умисне вбивство на замовлення з корисливих мотивів, вчинене групою осіб, закінчений замах на вбивство та незаконне поводження зі зброєю", – зазначила вона.

Вбивство Окуєвої

Вбивство Окуєвої

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Вбивство Аміни Окуєвої Замах на Адама Осмаєва і Аміну Окуєву
Місце
Україна
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