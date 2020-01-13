Вбивство Окуєвої: оголошено підозру лідеру кілерів

Лідеру групі кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої, оголосили підозру.

Про це повідомила прессекретарка прокуратури Київської області Мар'яна Гайовська після брифінгу поліції в понеділок, 13 січня, передає кореспондент OBOZREVATEL.

"У сукупності його підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених п. 6, 11, 12 ч. 2 ст.115, ч. 2 ст. 15 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст 115, ч. 1 ст. 263 КК України, тобто йдеться про умисне вбивство на замовлення з корисливих мотивів, вчинене групою осіб, закінчений замах на вбивство та незаконне поводження зі зброєю", – зазначила вона.

Вбивство Окуєвої

Як повідомляв OBOZREVATEL:

12 січня затримали групу кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої в 2017 році.

Затриманий організатор убивства Аміни Окуєвої був у складі злочинного угруповання з семи чоловік.

За даними журналістів, одним із кілерів, яких затримали, є фігурант справ щодо двох інших убивств – Ігор Редькін.

Затриманий підозрюваний у вбивстві Аміни Окуєвої може бути причетний до скоєння інших злочинів.

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