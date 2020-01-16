Причетний до інших злочинів? Підозрюваного у вбивстві Окуєвої заарештували

Одного із семи фігурантів у справі вбивства Аміни Окуєвої – Андрія Кравченка – в четвер, 16 січня, взяли під варту на 2 місяці.

Таке рішення ухвалив Святошинський районний суд Києва, передає "Слідство.Інфо". Так, суд повністю задовольнив клопотання прокуратури.

Кравченку оголосили підозру в зв'язку з іншим злочином – убивством київського підприємця в 2014 році. На місці злочину поліція виявила ДНК підозрюваного. Провадження, ймовірно, об'єднали зі справою Окуєвої.

Аміна Окуєва Соцмережі

При цьому захист стверджує, що в день убивства він перебував у Чернігівській області, де доглядав за хворою родичкою.

Кравченко є одним із підозрюваних у вбивстві директора компанії Caparol Павла Зможного в 2016 році й начальника відділу реклами київського метрополітену Павла Миленького.

Андрій Кравченко Слідство.Інфо

Як писав OBOZREVATEL, Андрія Кравченка за підозрою в причетності до вбивства активістки і лейтенанта поліції Аміни Окуєвої в 2017 році та замаху на життя Адама Осмаєва затримали 15 січня.

Це не перший злочин підозрюваного, у 2014-му він уже потрапляв у поле зору правоохоронців.

Раніше в ефірі ObozTV ексдепутат Верховної Ради України Ігор Мосійчук, коментуючи затримання фігурантів справи Окуєвої, заявив, що замовником убивства є високопоставлений чиновник "однієї із сусідніх країн".

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