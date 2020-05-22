Убивство на Житомирщині: загинув нацгвардієць Вульчин. Фото
У масовому вбивстві в Житомирській області загинув український військовий, старший сержант Віталій Степанович Вульчин.
Про це в Facebook повідомляє Бригада швидкого реагування Національної гвардії України.
"Він щойно повернувся з фронту, де 8 місяців обороняв нашу країну від маріонеткових бойовиків і кадрових військових сусідньої східної країни. Чоловік пройшов запеклі бої на Світлодарській дузі, де щодня смерть дихала йому в спину, проте страшна трагедія підкралася на мирній землі. Він був застрелений уві сні, коли відпочивав на заслуженому відпочинку зі своїми друзями", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ніч на 22 травня в Житомирській області чоловік розстріляв сімох людей, з якими відпочивав на природі. Пізніше з'явилися фото з місця злочину.
У поліції повідомив, що жертвами масового вбивства в Житомирській області стали учасники АТО на Донбасі, які були добровольцями.
Підозрюваним у вбивстві сімох чоловіків на Житомирщині я вляется 58-річний орендар місцевого водоймища Анатолій Захаренко.