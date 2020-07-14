Обстріл групи евакуації на Донбасі – третій факт віроломства після Іловайська і ДАП, – Офіс генпрокурора

Обстріл терористами військовослужбовців, які намагалися евакуювати тіло загиблого 13 липня біля с. Зайцеве українського розвідника, стався після узгодження режиму тиші.

За цим фактом прокуратурою Донецької області розпочато досудове розслідування, повідомляється на сайті Офісу генпрокурора України.

Правоохоронці будуть розслідувати порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, представниками не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурорами встановлено, що 13 липня при спробі евакуації тіла загиблого командира розвідувального взводу, який підірвався на невідомому вибуховому пристрої біля с. Зайцеве Бахмутського району, бойовики відкрили вогонь із великокаліберної стрілецької зброї по військових із маркуванням медичного персоналу.

У результаті був убитий сержант-старший бойовий медик десантно-штурмової роти, а заступник начальника штабу отримав травми середньої тяжкості.

"Таким чином, прокурори бачать у діях представників НЗФ РФ ознаки віроломства, що прямо заборонено статтею 37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року", – сказано в повідомленні.

В Офісі генерального прокурора зазначили, що це третій зареєстрований факт віроломства після Іловайської трагедії й оборони Донецького аеропорту.

Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві осудило окупантів. Twitter / US Embassy Kyiv

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