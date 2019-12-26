Підозрювані можуть вийти: у справі про вбивство дитини копами назрів новий скандал

На засіданні в четвер, 26 грудня Переяславський районний суд не розглядав продовження запобіжного заходу підозрюваним в убивстві 5-річного Кирила Тлявова.

Вирішувалися лише питання відводу двох суддів, повідомляє hromadske. Так, спочатку Ігор Опанасюк задовольнив клопотання про відвід своєї колеги, судді Ярослави Керекез.

Потім він сам взяв відвід через дружні відносини з одним із підозрюваних поліцейських Володимиром Петровим. При цьому прокурор зазначив, що цей факт ставить під сумнів рішення Опанасюка щодо Керекез.

Вбивство Кирила Тлявова: в справі назрів скандал

У результаті суд вирішив направити матеріали справи до Київського апеляційного суду, який повинен визначити його підсудність. Продовжити розгляд у Переяслав-Хмельницькому неможливо, тому що це могли робити тільки двоє суддів – Опанасюк і Керекез.

Таким чином, апеляційний суд повинен направити матеріали справи до іншого суду, який уже розгляне продовження утримання під вартою трьом підозрюваним. Зробити це необхідно до 31 грудня, оскільки в цей день закінчується термін запобіжного заходу.

Адвокат сім'ї Тлявових Олександр Щербина заявив, що захист буде робити все, щоб встигнути продовжити утримання під вартою. Якщо зробити цього не встигнуть – усі підозрювані у вбивстві вийдуть на свободу.

Вбивство Кирила Тлявова: підозрювані можуть вийти з СІЗО hromadske

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!