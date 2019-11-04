Погрожували і вимагали гроші: з'явилися деталі жорстокого вбивства ІТ-шника в Черкасах

В айтішника Андрія Заканича, який був застрелений у середині вересня в Черкасах, колишні колеги вимагали 80 тисяч доларів.

Про конфлікт із ними розповіла цивільна дружина загиблого, йдеться в ухвалі Соснівського районного суду м. Черкаси. Тому нині основна версія, яку розглядають правоохоронці – майновий конфлікт потерпілого із IT-спеціалістами зі Львова.

Андрій Заканич працював у компанії "Моребіс", яка мала філіали у Черкасах та Полтаві. Компанія надавала послуги з аутсорсингу для американської фармацевтичної фірми HealthPrecision. Однак робота, передбачена договором, не була виконана.

За словами дружини, Андрій звільнився із "Моребіс" і заснував власну фірму, куди перейшла частина працівників. Він отримав від HealthPrecision новий контракт і продовжив співпрацю з замовником. Однак колишні колеги погрожували йому фізичною розправою і вимагали 79 500 доларів.

Андрія Заканича застрелили у власному авто UA: Черкаси

Крім того, у травні цього року ПП "Моребіс LV", зареєстроване у Львові, позивалося до постраждалого з вимогою спростування недостовірної інформації та стягнення моральної шкоди у розмірі 100 тисяч гривен. Втім, тоді Феміда не взяла до розгляду позовну заяву.

Нині ж, своєю ухвалою Соснівський районний суд Черкас надав дозвіл на доступ до всіх рахунків, майна, записів відеокамер, телефонних переговорів працівників львівської компанії.

Нагадаємо, 37-річний підприємець Андрій Заканич був застрелений пострілом у серце 18 вересня 2019 року у Черкасах у власному автомобілі. Саме він був розробником всеукраїнського інформаційно-аналітичного сервісу ОСББ-online, який надавав послуги для ОСББ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах чоловік загинув від наїзду маршрутки.

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