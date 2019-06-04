Вбивство хлопчика поліцією: в Раді виставили умову головним силовикам

Фракції "Самопоміч" і "Батьківщина" вимагають викликати до Верховної Ради керівника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова, голову Нацполіції Сергія Князєва і голову Держбюро розслідувань Романа Трубу в справі про вбивство 5-річного хлопчика поліцейськими.

Про це вони заявили з трибуни парламенту, повідомляє "УП". Так, представник фракції "Самопоміч" Олена Сотник сказала, що до Ради мають прибути Аваков, Князєв і Труба й доповісти про хід розслідування.

"Маємо поставити питання політичної відповідальності", — наголосила вона.

Аваков, Князєв і Труба

Зі свого боку представник "Батьківщини" Сергій Соболєв зазначив, що фракція підтримує позицію викликати у парламент для публічного звіту за трагедію очільників правоохоронних відомств, зокрема й генпрокурора Юрія Луценка. Він додав, що вони самі мали виступити перед людьми.

Очільник фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов висловив співчуття батькам загиблого хлопчика та зазначив, що БПП вимагає надшвидкого розслідування і політичного покарання для тих, хто спиряв злочину й покривав його.

Водночас голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак заявив, що Нацполіція нічого не приховує і всі матеріали справи передані до ДБР для повного і незалежного розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під будівлю Голосіївського районного суду в Києві, де 4 червня почали обрати запобіжний захід підозрюваним у вбивстві дитини поліцейським, стягнули автомобілі із силовиками.

Першого підозрюваного Івана Приходька помістили під варту на 60 днів без можливості внесення застави.

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