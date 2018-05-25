Вбивство Гури в Черкасах: з'явилися подробиці про підозрюваного

Вбивця депутата Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина" Сергія Гури Микола Гончар знаходиться в лікарні і буде виписав найближчим часом для того, щоб суд обрав йому запобіжний захід.

Його палату охороняють поліцейські, однак про підозру ще не оголошено. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Підозрюваного поранили з травматичної зброї, але життєво важливі органи не було пошкоджено, тому немає загрози життю. Гончара перевели з реанімації в хірургічне відділення.

За словами адвоката чоловіка, його клієнт ще не спілкувався з поліцейськими, а його особисто в палату на пропускають. Підозру, за словами захисника, Гончару не вручали.

Відзначається, що в місті незадоволені спецоперацією КОРД з Кропивницького, під час якої було затримано Гончара. Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що смерть Гури стала другим вбивством депутата за останні дев'ять місяців.

Так, у 2017 році розстріляли депутата міської ради Михайла Бінусова під час паркування машини в гаражі. На даний момент не оприлюднено результатів розслідування у цій справі.

Відносно вбивства Гури, Бондаренко був обурений вільним обігом зброї.

"Людина з двома гранатами, пістолетом може вільно пересуватися по Черкасах. Недостатньою є робота правоохоронних органів", - зазначив він.

Як повідомлявOBOZREVATEL, Гуру застрелили 24 травня в офісі партії "Черкащани". Глава Неацполіціі Сергій Князєв розповів подробиці нападу Гончара.