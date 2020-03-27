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27 березня • оновлено в 10:51
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/ Розслідування

Вбивство Гонгадзе та Шеремета замовила одна особа – Шокін

9.3т
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Вбивство журналістів Георгія Гонгадзе та Павла Шеремета замовила одна особа.

Про це в інтерв'ю "Гордону" розповів колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін.

"На 99% я припускаю, що це саме та особа, на мою думку, яка замішана як в справі вбивства Шеремета, так і в справі вбивства Гонгадзе", – припустив Шокін.

Віктор Шокін

Віктор Шокін

При цьому ексгенпрокурор не відповів, чи веде цей слід вбивств в Росію.

"На рівні виконавців, може бути. Замовник (вбивства – Ред.) наш, українець", – зазначив Шокін.

Також він додав, що не вважає другого президента України Леоніда Кучму замовником вбивства.

"Я з вами згоден, що це був не Кучма. Але хто конкретно? У мене є свої припущення, як і у справі Шеремета. Свої особисті. Але, враховуючи, що триває слідство, не хочу якось впливати на це наслідок своїми словами , як-то його перенаправляти... ", – розповів Шокін.

При цьому він допустив, що озвучить свою версію цих злочинів, "якщо мине якийсь час і буде тиша (від поліції – Ред)".

Нагадаємо, що журналіст Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року в Києві. У листопаді того ж року в одному з лісів Київської області знайшли його тіло. Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті підриву авто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Офіс генпрокурора закрив кримінальну справу про замах на колишнього генпрокурора Віктора Шокіна.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Вбивство Павла Шеремета вбивство Гонгадзе
Особи
Павло Шеремет Віктор Шокін Георгій Гонгадзе
Місце
Україна
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Ну прямо "Битва экстрасенсов": "Я все знаю, но не скажу".
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Тоді залишається мертвечук.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ага,он ещё Кенеди заказывал.
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