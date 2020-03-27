Вбивство журналістів Георгія Гонгадзе та Павла Шеремета замовила одна особа.

Про це в інтерв'ю "Гордону" розповів колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін.

"На 99% я припускаю, що це саме та особа, на мою думку, яка замішана як в справі вбивства Шеремета, так і в справі вбивства Гонгадзе", – припустив Шокін.

Віктор Шокін

При цьому ексгенпрокурор не відповів, чи веде цей слід вбивств в Росію.

"На рівні виконавців, може бути. Замовник (вбивства – Ред.) наш, українець", – зазначив Шокін.

Також він додав, що не вважає другого президента України Леоніда Кучму замовником вбивства.

"Я з вами згоден, що це був не Кучма. Але хто конкретно? У мене є свої припущення, як і у справі Шеремета. Свої особисті. Але, враховуючи, що триває слідство, не хочу якось впливати на це наслідок своїми словами , як-то його перенаправляти... ", – розповів Шокін.

При цьому він допустив, що озвучить свою версію цих злочинів, "якщо мине якийсь час і буде тиша (від поліції – Ред)".

Нагадаємо, що журналіст Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року в Києві. У листопаді того ж року в одному з лісів Київської області знайшли його тіло. Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті підриву авто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Офіс генпрокурора закрив кримінальну справу про замах на колишнього генпрокурора Віктора Шокіна.

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