Вбивство журналістів Георгія Гонгадзе та Павла Шеремета замовила одна особа.
Про це в інтерв'ю "Гордону" розповів колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін.
"На 99% я припускаю, що це саме та особа, на мою думку, яка замішана як в справі вбивства Шеремета, так і в справі вбивства Гонгадзе", – припустив Шокін.
Віктор Шокін
При цьому ексгенпрокурор не відповів, чи веде цей слід вбивств в Росію.
"На рівні виконавців, може бути. Замовник (вбивства – Ред.) наш, українець", – зазначив Шокін.
Також він додав, що не вважає другого президента України Леоніда Кучму замовником вбивства.
"Я з вами згоден, що це був не Кучма. Але хто конкретно? У мене є свої припущення, як і у справі Шеремета. Свої особисті. Але, враховуючи, що триває слідство, не хочу якось впливати на це наслідок своїми словами , як-то його перенаправляти... ", – розповів Шокін.
При цьому він допустив, що озвучить свою версію цих злочинів, "якщо мине якийсь час і буде тиша (від поліції – Ред)".
Нагадаємо, що журналіст Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року в Києві. У листопаді того ж року в одному з лісів Київської області знайшли його тіло. Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті підриву авто.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Офіс генпрокурора закрив кримінальну справу про замах на колишнього генпрокурора Віктора Шокіна.
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