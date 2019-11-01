Доказів немає: в СБУ заявили про труднощі в розслідуванні вбивства Гандзюк

Очільник Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар сподівається, що найближчим часом головний підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк – Олексій Левін – буде затриманий.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 1 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Перевіряються на причетність до злочину не тільки Гордєєв і Рищук, а й інші особи, які могли замовити цей страшний злочин", – сказав він.

Катерина Гандзюк ВВС

Поки підозра, як зазначив Тиводар, оголошена тільки керівнику Херсонської облради Владиславу Мангеру. Потрібна доказова база, якої на сьогодні для повідомлення підозр іншим особам немає.

"Складність злочину в тому, що основний організатор – Левін – перебуває в розшуку", – додав він, наголосивши, що у справі фігурують чотири виконавці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня 2018 року в Херсоні активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де вона жила.

Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні.

Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на завершене умисне вбивство.

24 липня ГПУ зупинила досудове розслідування щодо Владислава Мангера й Олексія Левіна, підозрюваних в організації нападу на активістку.

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