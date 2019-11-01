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1 листопада • оновлено в 23:37
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/ Розслідування

Доказів немає: в СБУ заявили про труднощі в розслідуванні вбивства Гандзюк

1.3т Читати матеріал російською

Очільник Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар сподівається, що найближчим часом головний підозрюваний в організації вбивства Катерини ГандзюкОлексій Левін – буде затриманий.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 1 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Перевіряються на причетність до злочину не тільки Гордєєв і Рищук, а й інші особи, які могли замовити цей страшний злочин", – сказав він.

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Вбивство Гандзюк: у справі трапився новий поворот

Катерина Гандзюк

Катерина Гандзюк

ВВС

Поки підозра, як зазначив Тиводар, оголошена тільки керівнику Херсонської облради Владиславу Мангеру. Потрібна доказова база, якої на сьогодні для повідомлення підозр іншим особам немає.

"Складність злочину в тому, що основний організатор – Левін – перебуває в розшуку", – додав він, наголосивши, що у справі фігурують чотири виконавці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Катерина Гандзюк Владислав Мангер
Місце
Україна
Теги
померла Катя Гандзюк Служба безпеки України
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Starik Nik
Starik Nik
Є хороший фільм" "Ворошиловский стрелок"...
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Тиводар, Медовар... xyйня как и гавзюк
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