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3 жовтня • оновлено в 15:51
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/ Розслідування

Вбивство Гандзюк: у справі трапився новий поворот

1.8т Читати матеріал російською

У кримінальному провадженні про вбивство української активістки Катерини Гандзюк змінили групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

Рішення було ухвалене за результатами оперативної наради у Генеральній прокуратурі про стан досудового розслідування у кримінальному провадженні Гандзюк, повідомляє пресслужба ГПУ.

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"Зараз новоствореною групою прокурорів оновлено план досудового розслідування за цими кримінальними провадженнями. Досудове розслідування у них триває", – йдеться у повідомленні.

Катя Гандзюк

Катя Гандзюк

Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Катерина Гандзюк
Місце
Україна
Теги
померла Катя Гандзюк Офіс генерального прокурора України
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