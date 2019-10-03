Вбивство Гандзюк: у справі трапився новий поворот

У кримінальному провадженні про вбивство української активістки Катерини Гандзюк змінили групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

Рішення було ухвалене за результатами оперативної наради у Генеральній прокуратурі про стан досудового розслідування у кримінальному провадженні Гандзюк, повідомляє пресслужба ГПУ.

"Зараз новоствореною групою прокурорів оновлено план досудового розслідування за цими кримінальними провадженнями. Досудове розслідування у них триває", – йдеться у повідомленні.

Катя Гандзюк Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня 2018 року у Херсоні активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де вона жила.

Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла у лікарні.

Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.

24 липня ГПУ зупинила досудове розслідування щодо Владислава Мангера і Олексія Левіна, підозрюваних в організації нападу на активістку.

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