Вбивство Гандзюк: суд виніс рішення щодо експомічника нардепа

У вівторок, 21 січня, Печерський суд Києва виніс рішення щодо підозрюваного у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк колишнього помічника депутата від БПП Миколи Паламарчука Ігоря Павловського.

Фігуранту гучної справи обрали запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Прокурори заявили на суді, що нібито Павловський залучав Сергія Торбіна (один із підозрюваних у причетності до вбивства) та інших невстановлених осіб для здійснення злочинної діяльності і для супроводу злочинів. "Злочинне угруповання скоювало злочини проти власності, пов'язані з умисним пошкодженням майна, злочинів проти громадської діяльності і проти життя людини", – сказала сторона звинувачення.

Вбивство Гандзюк: суд виніс рішення щодо Павловського Цензор.НЕТ

Зокрема, прокурори розповіли, як Павловський доручив чоловікам на прізвища Пилипенко і Брага й іншим особам знищити авто активістів шляхом підпалу.

Також, за даними прокурорів, Павловський організовував масові заворушення, зокрема, під стінами Олешківської сільради.

Прокурор також нагадав, що Павловський без поважних причин не з'являється в Приморський райсуд Одеси (уже 5 разів) і один раз не з'явився до Верховного суду. При цьому в ті дні, коли Павловського чекали в суді, він активно пересувався в Одесі і Херсоні.

Захист усе заперечував і просив відмовити в задоволенні клопотання прокуратури.

Вбивство Гандзюк: суд виніс рішення щодо Павловського Цензор.НЕТ

20 січня стало відомо, що обвинувальний акт щодо Павловського вже перебуває на розгляді Приморського районного суду Одеси з угодою про визнання його вини в заздалегідь не обіцяному приховуванні нападу на Гандзюк.

Вбивство Гандзюк: суд виніс рішення щодо Павловського Цензор.НЕТ

Вбивство Гандзюк: суд виніс рішення щодо Павловського Цензор.НЕТ

Вбивство Гандзюк: суд виніс рішення щодо Павловського Цензор.НЕТ

Вбивство Гандзюк: суд виніс рішення щодо Павловського Цензор.НЕТ

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що саме Павловський передавав гроші організаторам нападу на Гандзюк. Він був заарештований 10 листопада 2018 року. Незабаром Павловському пом'якшили підозру, замінивши "організацію" на "приховування злочину". Також він не з'явився на кілька судових засідань поспіль, через що в суді заявили про те, що СБУ з невідомих причин приховує місце його перебування.

Павловського затримала СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня 2018 року у Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.

Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.

Спочатку кримінальне провадження було зареєстровано за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.

11 лютого 2019 року голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.

Мангер зі свого боку відповів, що жодного відношення до активістки не мав і не був із нею знайомий.

15 лютого було внесено заставу і підозрюваного голову Херсонської облради випустили із СІЗО.

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