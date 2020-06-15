Вбивство Гандзюк: суд дозволив примусово доставити Мангера на засідання

Печерський райсуд Києва дозволив затримати главу Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк, і примусово доставити його на засідання.

Як розповіли в Facebook-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?", незалежний експерт, якого залучили прокурори, з'ясував, що Мангера можна транспортувати до Києва в присутності лікаря.

"Стан його здоров'я абсолютно дозволяє йому подорожувати до столиці", – йдеться в повідомленні.

Зі свого боку адвокат Мангера Дмитро Ільченко повідомив у Facebook, що планує звернутися до Європейського суду з прав людини.

"Суд у Києві дав дозвіл на примусову доставку Мангера в суд навіть із лікарні, незалежно від його стану здоров'я. Підставою стали свідчення лікаря швидкої допомоги з Одеси, який Мангера не бачив, але бачив його довідку і на підставі цієї довідки сказав, що він би його, напевно, в швидкій міг би перевезти, якби було потрібно", – заявив він.

При цьому адвокат додав, що дата доставки Мангера в суд поки невідома.

Скрін Facebook

Скрін Facebook

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що розслідування у справі вбивства Катерини Гандзюк продовжили до 29 липня у зв'язку із з'ясуванням нових, раніше невідомих обставин.

Підозрюваний у замовленні нападу на активістку Владислав Мангер опинився в лікарні. Але активісти вважають, що у такий спосіб він ховається від примусового приводу до суду.