Вбивство Гандзюк: став відомий початковий план зловмисників

Можливий організатор нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексій Левін розповів про плани викинути дівчину в сміттєвий бак, облити зеленкою або фекаліями.

Про це пише "Слідство. Інфо". Підозрюваний надіслав журналістам дані у вигляді аудіозапису.

Катерина Гандзюк rferl.org

Причиною нападу стало підозра помічника нардепа і верогідного посередника в нападі Ігоря Павловського, що дівчина підтримує активіста Олександра Цегельника, повідомив Левін. Він також зазначив, що Цегельник противився незаконній вирубці лісу, тому його вважали "особистим ворогом Павловського".

За версією Левіна, Гандзюк "чимось образила" Цегельника, Павловського і організатора нападу Сергія Торбина. Хтось запропонував прийти до неї на робоче місце і кинути в сміттєвий бак.

"І, здається, навіть я сказав, щоб облити зеленкою. І сфотографувати. І хтось запропонував облити лайном. Взяти відро лайна, зайти і облити", – сказав Левін, додавши, що вони вважали, що Гандзюк "на їхньому боці" , а виявилося, що на стороні Цегельника.

За словами Левіна, дана обставина дуже сильно розлютила його співрозмовників, оскільки Цегельник – "мало не кровний ворог Павловського". Левін уточнив, що Павловський вважав, що якщо активістка з Цегельником, то вона теж для нього ворог.

Як писав OBOZREVATEL :

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