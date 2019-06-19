Вбивство Гандзюк: СБУ прийшла з обшуком до ексчиновника у Херсоні

На Херсонщині Служба безпеки України 19 червня прийшла з обшуком до колишнього заступника голови місцевої ОДА Євгена Рищука.
Слідчі дії пов'язані з розслідуванням вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прессекретарка СБУ Олена Гітлянська.
"СБУ дійсно проводить серію обшуків на Херсонщині, зокрема і у ексзаступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука", — уточнила вона.
Євген Рищук
Фокус
Гітлянська зазначила, що до завершення розслідування деталі не будуть розголошуватися.
Як відомо, у справі про замовне вбивство Гандзюк також фігурують глава Херсонської облради Владислав Мангер і ексглава Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв.
Владислав Мангер
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Як писав OBOZREVATEL:
31 липня 2018 року у Херсоні невідомий облив Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад відбувся біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла у лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк. Він був затриманий, але незабаром випущений під заставу.
Покровський районний суд Дніпропетровської області затвердив угоду зі слідством обвинувачених у вбивстві активістки Катерини Гандзюк і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років. Йдеться про виконавців вбивства.
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