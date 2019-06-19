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Вбивство Гандзюк: СБУ прийшла з обшуком до ексчиновника у Херсоні

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На Херсонщині Служба безпеки України 19 червня прийшла з обшуком до колишнього заступника голови місцевої ОДА Євгена Рищука.

Слідчі дії пов'язані з розслідуванням вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прессекретарка СБУ Олена Гітлянська.

"СБУ дійсно проводить серію обшуків на Херсонщині, зокрема і у ексзаступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука", — уточнила вона.

Євген Рищук

Євген Рищук

Фокус

Гітлянська зазначила, що до завершення розслідування деталі не будуть розголошуватися.

Як відомо, у справі про замовне вбивство Гандзюк також фігурують глава Херсонської облради Владислав Мангер і ексглава Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв.

Владислав Мангер

Владислав Мангер

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Як писав OBOZREVATEL:

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Особа
Катерина Гандзюк
Місце
Україна
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