Вбивство Гандзюк: підозрюваний визнав себе винним і пішов на угоду зі слідством

Підозрюваний в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк Сергій Торбін визнав себе винним і пішов на угоду зі слідством.

Як передає Укрінформ, про це стало відомо за підсумками засідання Покровського районного суду Дніпропетровської області під головуванням Олени Чорної.

У засіданні взяли участь двоє прокурорів, потерпілий — батько загиблої Віктор Гандзюк, його представник, обвинувачені в організованому нападі Микита Грабчук, Володимир Васянович, В’ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов і Сергій Торбін та четверо їхніх адвокатів, а також адвокати голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера.

Торбін визнав себе винним за ч.4,5 ст.27, ч.2 ст.28 та ч.2.ст.121 Кримінального кодексу України і погодився на покарання у вигляді 6 років і 6 місяців позбавлення волі згідно зі ст.69 Кримінального процесуального кодексу України.

Сергій Торбін ukrinform

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