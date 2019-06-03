Вбивство Гандзюк: підозрюваний визнав себе винним і пішов на угоду зі слідством

Підозрюваний в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк Сергій Торбін визнав себе винним і пішов на угоду зі слідством.
Як передає Укрінформ, про це стало відомо за підсумками засідання Покровського районного суду Дніпропетровської області під головуванням Олени Чорної.
У засіданні взяли участь двоє прокурорів, потерпілий — батько загиблої Віктор Гандзюк, його представник, обвинувачені в організованому нападі Микита Грабчук, Володимир Васянович, В’ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов і Сергій Торбін та четверо їхніх адвокатів, а також адвокати голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера.
Торбін визнав себе винним за ч.4,5 ст.27, ч.2 ст.28 та ч.2.ст.121 Кримінального кодексу України і погодився на покарання у вигляді 6 років і 6 місяців позбавлення волі згідно зі ст.69 Кримінального процесуального кодексу України.
Сергій Торбін
ukrinform
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла у лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Зі свого боку Мангер відповів, що жодного відношення до активістки не мав і не був із нею знайомий.
Шевченківський районний суд Києва заарештував Мангера до 3 березня із правом внесення застави. 15 лютого заставу було внесено і його випустили із СІЗО.
Також Владислав Мангер пройшов поліграф. Але прокуратура не прийме дані результати проходження детектора брехні, оскільки обстеження проводилося не у спеціалізованій установі.
31 травня стало відомо, що суд дещо послабив умови запобіжного заходу Мангеру, якому дозволили переміщатися в межах Херсонської області з електронним браслетом.
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