Вбивство Гандзюк: підозрюваний озвучив мотив

Підозрюваний у нападі на активістку Катерину Гандзюк Володимир Васянович заявив, що хотів провчити "сепаратистску".

Про це він сказав журналістам "Громадського" на засіданні Покровського районного суду Дніпропетровської області (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Вбивство Гандзюк - підозрювані

За словами Васяновича, на роздуми щодо усунення Гандзюк часу не було, у них на все було два тижні. Однак подія мала розвиватися за іншим сценарієм. За яким саме, він не уточнив. Підозрювані Микита Грабчук та Сергій Торбін відмовилися давати коментарі журналістам.

Підозрювані: Віктор Горбунов, В'ячеслав Вишневський та Володимир Васянович

"Все мало було бути по-іншому. Ми повинні були провчити сепаратистку, корупціонерку. Людину, через яку йшли потоки грошей. З якою ані міліція, ані СБУ, ніхто не впорається. Тому ми пішли на такий крок. Це все сталося за два тижні", – сказала Васянович.

Він не уточнив, хто саме віддавав наказ напасти на Гандзюк, додавши, що це вже не має значення. А він зараз повинен відповісти за свій вчинок.

Підозрюваній в участия у замаху на Катерину Гандзюк на засіданні суду рассказал, что Хотів "покараті сепаратистського". ВІН візнає свою провину та каже, что "все мало буті не так" pic.twitter.com/WhM7a9kA5H - Hromadske.UA (@HromadskeUA) 6 червня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 травня стало відомо, що суд дещо послабив умови запобіжного заходу Мангеру, якому дозволили переміщатися в межах Херсонської області з електронним браслетом.

Пізніше 5 підозрюваних пішли на угоду зі слідством і визнали свою провину.

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