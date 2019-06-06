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/Розслідування

Вбивство Гандзюк: підозрюваний озвучив мотив

1.1тЧитати матеріал російською

Підозрюваний у нападі на активістку Катерину Гандзюк Володимир Васянович заявив, що хотів провчити "сепаратистску".

Про це він сказав журналістам "Громадського" на засіданні Покровського районного суду Дніпропетровської області (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Вбивство Гандзюк - підозрювані

Вбивство Гандзюк - підозрювані

За словами Васяновича, на роздуми щодо усунення Гандзюк часу не було, у них на все було два тижні. Однак подія мала розвиватися за іншим сценарієм. За яким саме, він не уточнив. Підозрювані Микита Грабчук та Сергій Торбін відмовилися давати коментарі журналістам.

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"Все мало було бути по-іншому. Ми повинні були провчити сепаратистку, корупціонерку. Людину, через яку йшли потоки грошей. З якою ані міліція, ані СБУ, ніхто не впорається. Тому ми пішли на такий крок. Це все сталося за два тижні", – сказала Васянович.

Він не уточнив, хто саме віддавав наказ напасти на Гандзюк, додавши, що це вже не має значення. А він зараз повинен відповісти за свій вчинок.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Пізніше 5 підозрюваних пішли на угоду зі слідством і визнали свою провину.

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Особа
Катерина Гандзюк
Місце
Україна
Теги
вбивстворозслідування
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