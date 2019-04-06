Вбивство Гандзюк: підозрюваний чиновник подав у відставку

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, якого пов'язують з убивством активістки Катерини Гандзюк, подав у відставку.
Про це на сторінці у Facebook повідомив народний депутат України Олександр Співаковський, опублікувавши фото заяви Гордєєва на ім'я президента Петра Порошенка.
Відзначимо, глава Херсонської ОДА просить звільнити його за власним бажанням.
facebook.com/spivakovsky.alexander
Раніше батько вбитої активістки заявляв, що організатор злочину співпрацював із головою Херсонської облради Владиславом Мангером та головою ОДА Андрієм Гордєєвим.
Після тиску громадськості Гордєєв відкинув звинувачення у причетності до вбивства Катерини Гандзюк.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня в Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад стався біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Мангер зі свого боку відповів, що жодного стосунку до активістки не мав і не був із нею знайомий.
Генпрокуратура повідомила покрокову схему організації вбивства Гандзюк, назвавши імена головних підозрюваних.
15 лютого заставу було внесено та підозрюваного главу Херсонської облради випустили із СІЗО.
Також активісти звинуватили керівника Нацполіції Херсонської області Артура Мерікова в причетності до вбивства Гандзюк.
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