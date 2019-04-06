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Вбивство Гандзюк: підозрюваний чиновник подав у відставку

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Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, якого пов'язують з убивством активістки Катерини Гандзюк, подав у відставку.

Про це на сторінці у Facebook повідомив народний депутат України Олександр Співаковський, опублікувавши фото заяви Гордєєва на ім'я президента Петра Порошенка.

Відзначимо, глава Херсонської ОДА просить звільнити його за власним бажанням.

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Вбивство Гандзюк: підозрюваний чиновник подав у відставку

Вбивство Гандзюк: підозрюваний чиновник подав у відставку

facebook.com/spivakovsky.alexander

Раніше батько вбитої активістки заявляв, що організатор злочину співпрацював із головою Херсонської облради Владиславом Мангером та головою ОДА Андрієм Гордєєвим.

Після тиску громадськості Гордєєв відкинув звинувачення у причетності до вбивства Катерини Гандзюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Олександр СпіваковськийАндрій ГордєєвКатерина Гандзюк
Місце
УкраїнаХерсон
Тег
Гандзюк
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