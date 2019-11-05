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6 листопада • оновлено в 01:13
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/ Розслідування

"Не хотіли розслідувати": Рябошапка зробив гучне зізнання про справу Гандзюк

1.1т Читати матеріал російською

Глава ГПУ Руслан Рябошапка заявив, що попередні прокурори не хотіли розслідувати вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це він повідомив в інтерв'ю LB.ua. Генпрокурор зазначив, що не буде прямо відповідати на питання про саботаж справи.

"Скажу лише, що ми змінили групу прокурорів. У цій справі є величезна проблема. Що її не хотіли розслідувати", – сказав Рябошапка.

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Він додав, що це сталося через низку різних причин. "Я про це не можу публічно говорити. Треба дуже багато зробити, щоб був результат", – наголосив генеральний прокурор.

Він також заявив, що "середовище, яке було в момент скоєння злочину, на час проведення службового розслідування, впливало на його результати".

Катерина Гандзюк

Катерина Гандзюк

Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL:

  • 31 липня у Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.

  • Катерина декілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла у лікарні через обрив тромбу.

  • Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.

  • 11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.

  • Мангер зі свого боку відповів, що ніякого відношення до активістки не мав і не був із нею знайомий.

  • 15 лютого була внесена застава, і підозрюваного главу Херсонської облради випустили із СІЗО.

  • 8 квітня Мангер був екстрено госпіталізований нібито через проблеми з серцем. Йому стало погано після того, як 5 квітня на нього наділи електронний браслет, але 12 квітня він уже засвітився на роботі.

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Особи
Катерина Гандзюк Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Теги
померла Катя Гандзюк Офіс генерального прокурора України
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