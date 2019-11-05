"Не хотіли розслідувати": Рябошапка зробив гучне зізнання про справу Гандзюк

Глава ГПУ Руслан Рябошапка заявив, що попередні прокурори не хотіли розслідувати вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Про це він повідомив в інтерв'ю LB.ua. Генпрокурор зазначив, що не буде прямо відповідати на питання про саботаж справи.
"Скажу лише, що ми змінили групу прокурорів. У цій справі є величезна проблема. Що її не хотіли розслідувати", – сказав Рябошапка.
Він додав, що це сталося через низку різних причин. "Я про це не можу публічно говорити. Треба дуже багато зробити, щоб був результат", – наголосив генеральний прокурор.
Він також заявив, що "середовище, яке було в момент скоєння злочину, на час проведення службового розслідування, впливало на його результати".
Катерина Гандзюк
Соцмережі
Як писав OBOZREVATEL:
31 липня у Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина декілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла у лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Мангер зі свого боку відповів, що ніякого відношення до активістки не мав і не був із нею знайомий.
15 лютого була внесена застава, і підозрюваного главу Херсонської облради випустили із СІЗО.
8 квітня Мангер був екстрено госпіталізований нібито через проблеми з серцем. Йому стало погано після того, як 5 квітня на нього наділи електронний браслет, але 12 квітня він уже засвітився на роботі.
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