"Не хотіли розслідувати": Рябошапка зробив гучне зізнання про справу Гандзюк

Глава ГПУ Руслан Рябошапка заявив, що попередні прокурори не хотіли розслідувати вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це він повідомив в інтерв'ю LB.ua. Генпрокурор зазначив, що не буде прямо відповідати на питання про саботаж справи.

"Скажу лише, що ми змінили групу прокурорів. У цій справі є величезна проблема. Що її не хотіли розслідувати", – сказав Рябошапка.

Він додав, що це сталося через низку різних причин. "Я про це не можу публічно говорити. Треба дуже багато зробити, щоб був результат", – наголосив генеральний прокурор.

Він також заявив, що "середовище, яке було в момент скоєння злочину, на час проведення службового розслідування, впливало на його результати".

Катерина Гандзюк Соцмережі

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