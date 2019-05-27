Вбивство Гандзюк: нардеп пояснив новий поворот у справі

Передача справи про вбивство херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк у Покровський районний суд Дніпропетровської області є спробою заховати судовий процес від уваги громадськості.

Про це заявив в ефірі ObozTV позафракційний народний депутат України, голова тимчасової слідчої комісії парламенту у справі Гандзюк Борислав Береза. За його словами, на суді "може бути названо дуже велику кількість прізвищ, які хочуть, щоб про них забули".

Нардеп припустив, що судові засідання переносять подалі від великих міст тому, "що там можна ухвалити рішення, які буде важко оскаржити".

Береза також прокоментував рішення одного з підозрюваних у справі про вбивство Владислава Мангера пройти перевірку на поліграфі.

"Коли хтось заявляє, що пройшов детектор брехні, детектор не є фактором, який визнають в українському суді. По-друге, детектор брехні не є абсолютним доказом того, що людина невинна. Детектор брехні можна обдурити, і це не дуже складно. Більше того, це може зробити не лише спеціально підготовлена людина, а хто завгодно, хто має навички і розуміє, як це працює", – наголосив він.

"Я очікую, щоб суд назвав не тільки організаторів і виконавців убивства, а й замовників. Тоді буде зрозуміло, чому сталася перекваліфікація статей. Тоді можна буде сказати, що хтось пішов на співпрацю з правоохоронними органами та назвав замовника", – додав політик.

Також Береза порадив президенту Володимиру Зеленському взяти розслідування під особистий контроль: "Якщо Зеленський буде ігнорувати це питання, то це питання прийде до нього в особі тих активістів, які не полишають надії дізнатися, хто саме замовив убивство Гандзюк".

Катерина Гандзюк newsone.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був заочно арештований підозрюваний у причетності до організації вбивства Катерини Гандзюк Олексій Левін (Москаленко).

У свою чергу, одного з фігурантів справи Ігоря Павловського випустили з СІЗО під домашній арешт.

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