Вбивство Гандзюк: Мангеру підготували сюрприз у суді

У Шевченківський райсуд Києва подали клопотання про відсторонення підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера, якого виключили з "Батьківщини", з посади голови Херсонської обласної ради.

Суд розгляне клопотання 5 березня о 13:30, передає "Громадське".

Напередодні, 4 березня, суд ухвалив рішення не продовжувати запобіжний захід Мангеру Це означає, що він зобов'язаний прибувати до слідчого за викликом, проте з нього знімають браслет, і він зможе пересуватися за межами Херсона.

Владислав Мангер "Ліга"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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