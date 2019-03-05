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Вбивство Гандзюк: Мангеру підготували сюрприз у суді

5.4тЧитати матеріал російською

У Шевченківський райсуд Києва подали клопотання про відсторонення підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера, якого виключили з "Батьківщини", з посади голови Херсонської обласної ради.

Суд розгляне клопотання 5 березня о 13:30, передає "Громадське".

Напередодні, 4 березня, суд ухвалив рішення не продовжувати запобіжний захід Мангеру Це означає, що він зобов'язаний прибувати до слідчого за викликом, проте з нього знімають браслет, і він зможе пересуватися за межами Херсона.

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Владислав Мангер

Владислав Мангер

"Ліга"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 31 липня в Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад стався біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.

  • Катерина декілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.

  • Спочатку кримінальну справу порушили за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.

  • 11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.

  • Мангер зі свого боку відповів, що ніякого відношення до активістки не мав і не був із нею знайомий.

  • Генпрокуратура повідомила покрокову схему організації вбивства Гандзюк, назвавши імена головних підозрюваних.

  • Шевченківський районний суд Києва заарештував Мангера до 3 березня з правом внесення застави.

  • 15 лютого застава була внесена і підозрюваного главу Херсонської облради випустили з СІЗО.

  • Пізніше Мангер заявив, що є жертвою в справі про вбивство активістки.

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Особи
Владислав МангерКатерина Гандзюк
Місце
Україна
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